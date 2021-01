8 mẹo chăm sóc da giúp bạn trẻ lâu

5. Kết thân cùng vitamin C: Vitamin C là thành phần làm đẹp nổi tiếng. Chất chống oxy hóa này bảo vệ da bạn khỏi sự tấn công của gốc tự do gây lão hóa sớm. Ngoài ra, vitamin C còn dưỡng sáng, giúp da đều màu. Nó rất nhạy cảm với không khí và ánh sáng, dễ bị oxy hóa cũng như giảm chất lượng. Bạn cần bảo quản kỹ mỹ phẩm chứa vitamin C, đồng thời sử dụng hết trong thời gian ngắn nhất có thể. Ảnh: Chatelaine.