8 mẫu đồng hồ đẹp nhất tại Oscar 2022

Ngôi sao đột phá Kodi Smit-McPhee của The Power of the Dog chọn Cartier Révélation d'Une Panthère kết hợp với bộ đồ Bottega Veneta màu xanh baby và vòng cổ kim cương cao cấp của Cartier. Tuy là đồng hồ dành cho phụ nữ, nam diễn viên vẫn chọn nó vì màu xanh da trời phù hợp với trang phục. Mẫu đồng hồ này có 1.289 viên kim cương xung quanh dây đeo và bên trong mặt đồng hồ, với tổng trọng lượng khoảng 19,39 carat. Một phiên bản của đồng hồ được phát hành vào năm 2019 có giá 249.000 USD và giới hạn chỉ 40 chiếc. Ảnh: Vanity Fair, SCMP.