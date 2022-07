8 lưu ý để xây dựng lòng tin với đồng nghiệp

Chọn môi trường tích cực: Theo Reader's Digest, những người tài năng nhất trong bất kỳ ngành nào đều có nhu cầu và nhiều lựa chọn về nơi họ muốn làm việc. Robert Bruce Shaw, Giám đốc điều hành Princeton MCG, công ty tư vấn ở Princeton, New Jersey (Mỹ), giải thích: "Một môi trường tin cậy cao thúc đẩy tâm lý an toàn, tạo ra văn hóa làm việc cởi mở và hợp tác hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy tâm lý an toàn là chìa khóa để thành công, đặc biệt ở cấp độ nhóm". Ảnh: Panoramastrategies.