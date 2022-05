8 lỗi vi phạm tài xế thường mắc khi đi du lịch

8. Số tiền phạt dành cho tài xế ôtô nhưng không thắt dây an toàn? 600.000-800.000 đồng

800.000-1 triệu đồng

1-2 triệu đồng Người lái ôtô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe, chở người trên ôtô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) thì bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng. Ngoài ra, người được chở trên ôtô vi phạm quy định này thì bị phạt 300.000-500.000 đồng.