8 lời khuyên thiết lập mối quan hệ để thăng tiến trong công việc

Xác định mục tiêu rõ ràng giúp mọi người tiếp cận những mối quan hệ chất lượng. Ảnh: Job Street. Ở bất kỳ ngành nghề nào, mối quan hệ cũng quan trọng tương tự kiến thức một người có được. Hai điều này luôn hoạt động song song để mang lại sự nghiệp thành công. Trong đó, kiến thức giúp một người bắt đầu sự nghiệp, còn những mối quan hệ lại giúp họ tiếp cận các nguồn lực, tài trợ hoặc lời khuyên cần thiết để theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp. Biết cách kết nối hiệu quả với những người đồng nghiệp trong ngành là cách rất quan trọng để từng bước phát triển. Dưới đây là 8 lời khuyên về cách thiết lập mối quan hệ để thăng tiến trong sự nghiệp. Xác định mục tiêu rõ ràng Xác định những thứ bản thân muốn là bước đầu tiên để làm bất kỳ điều gì, đặc biệt là kết nối mối quan hệ. Kiến thức này giúp mọi người xác định ai sẽ xem, theo dõi và liên hệ với mình. Nó giúp mọi người hợp lý hóa các hành động của bản thân để đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Ngoài ra, việc đặt mục tiêu theo mô hình SMART để phát triển nghề nghiệp sẽ giúp đo lường tiến trình kết nối mạng lưới quan hệ. Cụ thể, khi đạt được từng cột mốc và tiến hành nghiên cứu, người đặt mục tiêu có thể sửa đổi danh sách theo dõi để chuyển năng lượng và dồn tài nguyên một cách hiệu quả. Mặt khác, trong trường hợp không có mục tiêu, mọi người sẽ dễ thấy bản thân đang xây dựng một mạng lưới có rất ít hoặc gần như không có giá trị gì. Bước ra khỏi vùng an toàn Kết nối với đồng nghiệp có vẻ không dễ dàng, đặc biệt với những người nhút nhát hoặc hướng nội. Họ có thể muốn trốn tránh hoặc lánh đi khi tham dự các sự kiện kết nối nhân viên, nhưng điều này chỉ khiến họ đi xa hơn. Do đó, việc dám gửi tin nhắn, tình nguyện tham gia các sự kiện, thậm chí tiếp cận những chuyên gia trong ngành tại hội thảo, là bước đi đúng hướng. Nếu thực hiện việc làm này qua thư hoặc phương tiện truyền thông xã hội, điều quan trọng là phải cá nhân hóa tin nhắn của bản thân để tạo kết nối. Khi tham gia một sự kiện hoặc hoạt động tình nguyện, hãy cân nhắc thực hiện một mình thay vì theo nhóm. Bên cạnh đó, nhân viên nên học cách bắt đầu và điều khiển cuộc trò chuyện theo hướng bản thân mong muốn. Ban đầu, việc này có thể không thoải mái, nhưng hãy lưu ý rằng kết nối mối quan hệ là một kỹ năng cần thời gian để phát triển và cải thiện. Ứng xử đúng mực Việc cư xử đúng đắn vì mục đích kết nối mối quan hệ rất có lợi. Ví dụ, một người phải chuyên nghiệp từ cách ăn mặc phù hợp tùy theo dịp đến việc đúng giờ, kể cả đó là những cuộc gặp bình thường với đối tác tiềm năng. Ngoài ra, mỗi người cần đảm bảo tôn trọng người đối diện (dù chức danh của họ là gì) và không đưa ra giả định ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong khi nói chuyện, hãy chú ý đến những gì họ nói và đánh giá cao quan điểm của họ về các chủ đề. Tập trung xây dựng mối quan hệ Việc thể hiện sự quan tâm chân thành đến người khác là một cách tuyệt vời để xây dựng tình bạn. Xây dựng mối quan hệ có thể mất nhiều thời gian nhưng mọi người nên kiên nhẫn. Trong quá trình này, đồng nghiệp sau khi trở thành một người bạn thân thiết cũng có thể quan tâm đến những gì chúng ta đang làm. Họ có thể giúp đỡ hoặc dễ dàng bắt đầu các cuộc trò chuyện có lợi cho chúng ta theo thời gian. Sử dụng mạng xã hội là cách hiệu quả để tương tác với mọi người. Ảnh: Make Use Of. Sử dụng phương tiện truyền thông để tối đa hóa lợi thế Trước đây, mọi người phải gặp mặt trực tiếp để trao đổi với nhau. Nhưng ngày nay, sự phát triển của nền tảng mạng xã hội đã giúp mọi người kết nối dễ dàng hơn. Ở bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào người dùng cũng phải tạo hồ sơ phản ánh họ là ai trong cộng đồng trực tuyến. Sau đó, họ có thể tham gia các nhóm liên quan đến ngành, theo dõi những người có ảnh hưởng và nhà lãnh đạo uy tín trong lĩnh vực bản thân đang làm. Việc tương tác với nội dung qua lại cũng là một cách khả thi để đưa bản thân vào tầm ngắm của những chuyên gia. Giữ liên lạc Sau khi thiết lập một mối quan hệ, hành động quan trọng tiếp theo là duy trì nó. Theo Make Use Of, mọi người cần tìm cách giữ liên lạc với các mối quan hệ đã kết nối. Ví dụ, có thể trao đổi danh thiếp, đặt thêm câu hỏi, mời ăn trưa hoặc đơn giản là tương tác với các bài đăng trên mạng xã hội của họ. Giúp đỡ mọi người Hầu hết mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ khi họ phát hiện ra ai đó có giá trị để cống hiến, cư xử phù hợp và thường giúp đỡ người khác. Vì vậy, điều quan trọng là nhân viên phải biết giúp đỡ và cho phép bản thân tự tin để tìm kiếm sự giúp đỡ. 