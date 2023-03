8 loại thực phẩm nam giới nên tránh xa

Nam giới ở độ tuổi 40 trở đi tiêu thụ một số thực phẩm như pizza, đồ chiên có thể khiến sức khỏe tồi tệ hơn.

Khi nam giới có tuổi, tiêu thụ một số thực phẩm như cà phê, pizza, đồ chiên có thể khiến sức khoẻ tồi tệ hơn. Ảnh: Shutterstock.

Lối sống là một trong những nguyên nhân hàng đầu tác động đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Nếu bạn có lối sống lành mạnh, khi ở độ tuổi 40 hay 50, sức khỏe vẫn có thể như ở độ tuổi 20 hoặc 30.

Khi bạn già đi, sinh lý có sự thay đổi, bao gồm hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại. Ở độ tuổi này, bạn cần nhiều năng lượng hơn, ngủ đủ giấc, xương khớp khỏe mạnh. Nam giới ở độ tuổi trung niên nếu biết loại bỏ những loại thực phẩm tồi tệ sẽ làm chậm quá trình lão hoá, tăng cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Caroline Thomason, chia sẻ với Eat This, Not That đàn ông trên 40 tuổi tiêu thụ thực phẩm nhiều calo sẽ có nguy cơ tăng cân, ảnh hưởng đến lượng hormone như testosterone.

Theo Caroline Thomason, ở tuổi 60, quá trình trao đổi chất thường chậm lại, với tốc độ rất nhỏ mỗi năm. Nếu bạn có dấu hiệu tăng cân trước tuổi già, bạn nên thay đổi thói quen sinh hoạt, chăm luyện tập thể dục thể thao.

Dưới đây là những thực phẩm được chuyên gia khuyên loại bỏ nhằm đảm bảo sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa cho đàn ông trung niên.

Cánh gà chiên là nguyên nhân khiến bạn tăng cân, dễ mắc các bệnh viêm nhiễm. Ảnh: Shutterstock.

Cánh gà chiên

Theo chuyên gia dinh dưỡng Melanie Marcus tại Charlotte, cánh gà được coi là thực phẩm hàng đầu nam giới nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn. Trong lớp da của cánh và đùi gà chiên có hàm lượng chất béo cao.

Chúng ta thường thưởng thức món ăn này sau khi chúng được chiên hoặc tẩm ướp cùng sốt bơ. Ăn kèm cánh gà với nước sốt kem sẽ khiến bạn dễ dàng tăng cân, mắc các bệnh viêm nhiễm.

Pizza

Thomason chia sẻ: “Pizza là thực phẩm dễ ăn, nhiều calo và tinh bột nhưng khó để no nhanh. Tuy nhiên, hàm lượng protein trong pizza lại rất ít”.

Các loại thịt nướng chứa nhiều chất béo bão hòa làm tăng lượng cholesterol xấu. Ảnh: Shutterstock.

Protein giàu chất béo

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, tác giả cuốn The Sports Nutrition Playbook, thành viên của hội đồng chuyên gia y tế Eat This, Not That, nói: “Thịt sườn, ba chỉ nướng, cánh gà nướng chứa nhiều chất béo bão hòa, làm tăng mức LDL (cholesterol xấu) và cholesterol toàn phần. Ăn những thực phẩm nhiều calo này thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới".

Thay vào đó, bạn có thể ăn thịt bò nạc như phần thịt thăn để duy trì cân nặng và đảm bảo sức khỏe.

Kem

Ăn kem không hề tốt cho cơ thể bởi lượng calo và chất béo bão hòa trong kem rất lớn. Việc ăn kem thường xuyên gây bất lợi cho đường tiêu hóa, tăng cân và sức khỏe tổng thể.

Bánh kem là thủ phạm gây ra béo phì cho bạn. Ảnh: Shutterstock.

Bánh kem

Thomason nói: "Tương tự như kem, bánh gato có lượng calo hơn so với mức quy định. Vì thế nếu thường xuyên ăn bánh kem sẽ khiến sức khoẻ bạn bị ảnh hưởng. Do đó, để đảm đảm bảo sức khoẻ, bạn chỉ nên ăn bánh kem vào những dịp đặc biệt”.

Khoai tây chiên

Ông Pam Hartnett, nhà sáng lập The Vitality Dietitians, cho biết: "Khoai tây chiên thường chứa đường hoặc carbohydrate tinh chế khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, gây viêm nhiễm, tích tụ mỡ nội tạng.

Chúng tạo ra các sản phẩm cuối là glycation nâng cao (AGEs), thúc đẩy lão hóa, tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường, bệnh thận".

Caffeine

Cà phê đóng gói sẵn cùng các thực phẩm khác chứa caffeine (thanh năng lượng, nước tăng lực) có thể cản trở quá trình lão hóa khỏe mạnh ở nam giới sau 40 tuổi. Không chỉ nữ giới mới bị loãng xương, nếu uống cà phê quá nhiều, cánh đàn ông cũng sẽ gặp tình trạng tương tự.

Chuyên gia Lauren Manaker, tác giả 2 cuốn The First Time Mom's Pregnancy Cookbook và Fueling Male Fertility, cho biết: “Cà phê chứa các chất có thể khiến xương mất canxi, theo thời gian dẫn đến xương yếu. Vì vậy, nam giới khi có tuổi nên ăn những thực phẩm tốt cho xương khớp".

Trái cây đóng hộp chứa nhiều siro khiến bạn dễ tăng cân, tích tụ mỡ nội tạng. Ảnh: Shutterstock.

Trái cây đóng hộp

Trái cây đóng hộp với giá cả phải chăng, có sẵn, dễ chế biến giúp bạn tiết kiệm thời gian nấu nướng. Tuy nhiên, siro ngọt được đóng gói trong các hộp trái cây có hàm lượng đường cao khiến bạn dễ tăng cân, tích tụ mỡ nội tạng.