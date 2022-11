8 kiểu áo khoác dự đoán thống trị mùa đông 2022

Thời tiết trở lạnh là lúc bạn có thể chưng diện nhiều kiểu áo khoác thời thượng. Đừng bỏ quên trong tủ quần áo những items như áo khoác da, áo khoác lông thỏ, áo choàng...

Áo khoác là items nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi mùa đông đến. Ảnh: Style Caster.

Mùa đông lạnh lẽo đang tới gần. Do đó, những chiếc áo khoác chính là ngôi sao sáng giá vào thời điểm này. Tuy nhiên, chúng ta thường khá đắn đo khi mua những chiếc áo khoác mới bởi đây vốn là những món đồ khá tốn kém vào mùa đông.

Để giải quyết điều đó, bạn có thể tận dụng lại những chiếc áo cũ vẫn đang thịnh hành. Các items này cũng hầu như đã xuất hiện liên tục trên các sàn catwalk trong suốt mùa Fashion Week vừa qua.

Who What Where tổng hợp 8 xu hướng áo khoác sẽ thống trị trong mùa lạnh năm nay và hãy lục tìm lại xem, có thể bạn đã có chúng trong tủ đồ.

Áo khoác "maxi"

Những trang phục dáng dài đã trở thành xu hướng trong năm 2022. Điều này có thể thấy rõ nhất trên váy jean, đầm và giờ là cả áo khoác.

Đặc biệt, các items được thiết kế với chất liệu cao cấp càng khiến người mặc trở nên ấn tượng hơn.

Do đó, những chiếc áo dạ được thiết kế dài chạm cổ chân đang được săn đón hơn bao giờ hết.

Áo choàng

Một xu hướng dễ nhận thấy nhất trên các sàn diễn thu đông chính là những chiếc áo choàng.

Đây là các items thường được thiết kế kiểu giả lông thú, nhằm tăng thêm phần sang trọng cho người mặc.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc áo khoác nổi bật dưới phố nhưng vẫn đủ ấm áp thì đây chính là lựa chọn hoàn hảo.

Áo khoác lông thỏ

Áo khoác lông thỏ, lông cừu được nhiều chuyên gia lựa chọn là món đồ thời trang được yêu thích nhất trong mùa này.

Những chiếc áo vừa vặn, ấm áp với gam màu trung tính sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Bạn có thể phối chiếc áo khoác này với bất cứ bộ outfit nào trong ngày mà vẫn hoàn toàn yên tâm về sự ấm áp.

Áo khoác kiểu khăn choàng

Áo khoác kiểu quàng khăn là xu hướng của mùa lạnh năm nay.

Theo Who What Where, người mặc sẽ trở nên thanh lịch, thời thượng hơn nhờ chiếc áo khoác có thiết kế đặc biệt này.

Nhiều chuyên gia nhận định sự phổ biến của kiểu áo khoác có phần lạ lẫm này là do chiếc áo mang tính biểu tượng từ hãng thời trang đình đám Toteme ra mắt năm 2022.

Áo khoác da dáng dài

Áo khoác da đã trở lại trong mùa đông năm nay, đặc biệt là các items dáng dài.

Bạn sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một chiếc áo khoác có phần bóng bẩy nhưng vẫn rất ấm áp.

Các áo khoác dáng dài sẽ khiến bạn có thể trông bị thấp đi, do đó, hãy giúp cơ thể cân đối hơn bằng việc đóng thùng, mang boots cao khi mặc váy ngắn, hoặc giày thể thao khi mặc quần jean dài.

Áo khoác chần bông

Khi nhiệt độ xuống thấp, áo khoác chần bông là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Những chiếc áo khoác dày dặn này đã xuất hiện liên tục trên các sàn diễn thời trang 2022.

Năm nay, áo khoác chần bông sẽ được “nâng cấp" với các thiết kế mới mẻ hơn như cổ áo cực lớn, bổ sung thắt lưng, hoặc các chi tiết như mũ trùm đầu phía sau.

Áo bomber

Bomber hay còn gọi là áo khoác bay. Đây là loại áo khoác được tạo ra dành riêng cho các phi công và cuối cùng đã trở thành một phần của văn hóa và trang phục đại chúng.

Đến nay, kiểu áo khoác này vẫn tiếp tục thịnh hành sau nhiều năm. Bomber được cả nam giới và nữ giới đón nhận và có mặt trên tất cả các sàn runway vào cuối năm nay.

Vì thế, đừng quên đào sâu trong tủ quần áo của bạn và tìm kiếm lại chiếc áo bomber mà mình yêu thích.

Áo khoác da lót lông

Sự kết hợp hoàn hảo và quen thuộc này sẽ khiến bạn thời thượng hơn vào mùa đông năm nay.

Cho dù bạn lựa chọn một chiếc áo khoác dáng oversize lót lông giả hay áo khoác da lộn của thập niên 70 thì đây đều là những lựa chọn sáng suốt nhất trong thời tiết lạnh giá này.

Những chiếc áo khoác da với màu nâu cánh gián sẽ được ưa chuộng hơn.

Bạn có thể phối cùng những chiếc áo len cao cổ, dày dặn để tăng thêm sự ấm áp.

Ngoài ra, những chiếc quần jean sẽ góp phần khiến trang phục cá tính và năng động hơn.