8 khoảnh khắc của Hollywood năm 2020

Brad Pitt và Jennifer Aniston tái hợp: Hai ngôi sao bất ngờ gặp nhau tại lễ trao giải Screen Actors Guild 2020. Trong khi tài tử 57 giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong Once Upon a Time In Hollywood, Aniston giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong Morning Show. Đôi vợ chồng cũ vui vẻ ở hậu trường, thậm chí nắm tay và ôm hôn tình cảm, làm dấy lên tin đồn gương vỡ lại lành sau 15 năm đường ai nấy đi. Ảnh: Getty.