8 gương mặt được bổ sung vào phiên bản mới của ‘Justice League’

The Atom (Trịnh Khải): Một số clip quảng bá trước đây của Justice League xuất hiện hình ảnh Trịnh Khải trong vai Ryan Choi - truyền nhân của Ray Palmer và tiếp quản biệt danh The Atom. Phiên bản mới của Justice League sẽ sử dụng những cảnh quay này, theo đó giới thiệu nhân vật có khả năng thu nhỏ bản thân mà vẫn giữ nguyên sức mạnh tới khán giả. Trong sự kiện “Crisis on Infinite Earths” ở Arrowverse, The Atom do Osric Chau thể hiện.