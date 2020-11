8 game thủ đi mid hay nhất lịch sử Dota 2

Sự trỗi dậy của Virtus Pro trong giai đoạn 2016-2019 ghi nhận tầm ảnh hưởng của Vladimir "Noone" Minenko trong vai trò solo mid. Sumail từng thừa nhận bản thân "sợ" đi mid với Noone. Khả năng chơi bùng nổ, đều tay với bể tướng rộng khiến Noone luôn giúp VP kiềm tỏa được đối thủ trước khi bùng nổ ở giai đoạn mid và late game. Noone cùng VP giành 2 chức vô địch Major, nhưng chưa từng vô địch TI.