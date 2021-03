8 dưỡng chất nên mua để có làn da đẹp hơn

8. Vitamin C: Chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do gây hại cho da. Vitamin C can thiệp vào việc sản xuất sắc tố dư thừa trên da. Nó làm mờ vết nám hay sạm màu, đồng thời kích thích sản sinh collagen. Vitamin C bị hư hỏng nếu tiếp xúc với ánh sáng và không khí. Bạn nên tìm loại vitamin C được chứa trong chai lọ tối màu, mờ đục. Bên cạnh đó, bạn cần bảo quản ở nơi tối, tránh ẩm thấp. Ảnh: Vogue India.