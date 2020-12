8 dự án phim siêu anh hùng Marvel bị hủy bỏ

The Amazing Spider-Man 3 và The Sinister Six: Phiên bản Spider-Man của Andrew Garfield tỏ ra lép vế nếu so sánh với Tobey Maguire hay Tom Holland, và The Amazing Spider-Man sớm dừng lại sau hai tập phim. Song, trước khi Holland có cơ hội thể hiện hình ảnh Người Nhện trẻ trung, tươi mới, đạo diễn Marc Webb từng muốn tiếp tục thực hiện The Amazing Spider-Man 3. Ông cùng Sony đồng thời có tham vọng đưa nhóm ác nhân The Sinister Six lên màn ảnh qua một dự án riêng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Sony bắt tay hợp tác Marvel Studios. Tom Holland đang có màn thể hiện tốt vai Peter Parker ở MCU. Ảnh: Sony.