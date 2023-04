8 đội bóng hạng Nhất Anh cạnh tranh vào vòng play-off

CLB Burnley đã lên ngôi vô địch giải hạng Nhất vào rạng sáng 26/4 sau khi thắng 1-0 trước Blackburn ở trận đá bù vòng 38. Họ cùng với Sheffield United đã giành quyền thăng hạng lên chơi Premier League mùa sau. Tấm vé lên hạng cuối cùng sẽ được phân định sau loạt trận play-off giữa 4 đội xếp từ thứ 3 đến thứ 6.

Theo đó, 4 đội này sẽ phân làm 2 cặp đấu đá bán kết và chung kết. Mùa trước, Nottingham Forest đã thắng tối thiểu trước Huddersfield Town tại chung kết play-off để lên chơi tại Premier League.

Thông thường, vòng play-off giành vé thăng hạng sẽ diễn ra sau khi mùa giải kết thúc được 1 tuần. Các trận bán kết vòng play-off của giải hạng Nhất mùa hiện tại dự kiến tổ chức vào các ngày cuối tuần là 13 và 14/5. Các trận bán kết play-off sẽ có 2 lượt trận sân nhà và sân khách.

Một điều đáng chú ý là luật bàn thắng sân khách sẽ không được áp dụng tại vòng play-off. Do vậy, nếu sau 2 lượt trận, các đội vẫn hòa nhau thì sẽ đá hiệp phụ và sau đó là đá luân lưu nếu cần thiết. Trận chung kết play-off sẽ diễn ra vào hôm 27/5 tại Wembley.

Có 2 đội bóng đã chắc suất tham dự vòng play-off là Luton Town (78 điểm) và Middlesbrough (74 điểm). Các đội từ vị trí thứ 6 đến 12 trên BXH là Coventry, Sunderland, Millwall, Blackburn, West Bromwich, Preston North End, Norwich City và Swansea City đều có cơ hội vào vòng play-off.

Trong đó, đội đứng thứ 12 là Swansea hiện chỉ kém đội đứng thứ 6 là Sunderland có 3 điểm.

Với việc mùa giải còn 2 vòng đấu nữa, cuộc đua vào vòng play-off trở nên rất căng thẳng, đặc biệt khi các đội đang cạnh tranh sẽ đối đầu với nhau. Ví dụ điển hình là West Bromwich, đội đang xếp thứ 9 sẽ đụng độ Norwich City (thứ 11) trên sân nhà tại vòng 45. Ở vòng cuối, West Bromwich sẽ gặp 1 đội bóng khác đang hy vọng thăng hạng là Swansea.

Mark Schwarzer, cựu thủ môn của Middlesbrough, đang hy vọng đội bóng cũ của mình lọt vào chung kết play-off. “Sẽ thật tuyệt nếu đó là trận chung kết giữa Middlesbrough và Sunderland tại SVĐ Wembley. Bầu không khí sẽ rất cuồng nhiệt bởi sự kình địch giữa hai đội bóng là rất lớn. Và sẽ rất tuyệt nếu có thêm 1 đội bóng từ vòng đông bắc trở lại Premier League. Newcastle (đang xếp hạng 3 tại Premier League và cũng thuộc vùng đông bắc - PV) cần đối thủ khác”, Mark Schwarzer chia sẻ.

Lần gần nhất mà Middlesbrough và Sunderland có mặt ở Premier League là vào mùa giải 2016/17. Tại mùa bóng đó, hai đội đều đứng cuối bảng và xuống hạng.

Cựu thủ môn của Sunderland, Thomas Sorensen đang hy vọng “Mèo đen” lên chơi ở Premier League mùa sau. “Hiển nhiên là tôi hy vọng Sunderland thăng hạng. Điều đó sẽ rất tuyệt vời. Sunderland đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Nhưng mùa giải còn 2 vòng đấu nữa và ẩn chứa những bất ngờ”, Thomas Sorensen phát biểu.

Ngoài tấm vé lên hạng, đội thắng ở trận chung kết play-off sẽ nhận về nguồn thu lên tới 100 triệu bảng chủ yếu đến từ việc phân chia bản quyền truyền hình tại Premier League. Vì thế, trận chung kết play-off của giải hạng Nhất Anh thường được gọi là trận cầu đắt đỏ nhất bóng đá.

