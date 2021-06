8 điều người thông minh không bao giờ nói ở nơi làm việc

"Thật không công bằng". Tác giả cuốn sách Emotional Intelligence 2.0 đánh giá khi nói ra câu này, bạn thật sự non nớt và ngây thơ. Người thông minh sẽ ngừng than vãn và trách móc. Họ sẽ dấn thân để giành lấy cơ hội, tìm hiểu lý do vì sao mình chưa được tín nhiệm và từ đó khắc phục. Ảnh: Freepik.