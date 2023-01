8 điểm du lịch cần bảo vệ trước khi quá muộn

Biển Chết, Israel, Jordan và Palestine: Trong khi mực nước của hầu hết đại dương trên thế giới đang tăng lên, do sự nóng lên toàn cầu và sự thu hẹp của các chỏm băng ở hai cực, thì điều ngược lại đang xảy ra với Biển Chết, nơi đang chết dần theo đúng nghĩa đen. Mực nước đang giảm gần một mét mỗi năm. Các nguyên nhân được tìm thấy là do sự kết hợp của yếu tố con người và địa chất. Biển Chết sẽ không biến mất trong vài năm tới, nhưng những dự báo về trung và dài hạn của nó không hứa hẹn trừ khi mọi thứ thay đổi. Ảnh: The Times of Israel.