8 địa điểm nổi tiếng trong tiểu thuyết của Dan Brown

Fountain of the Four Rivers là đài phun nước nằm ở quảng trường Piazza Navona tại Rome, Italy. Công trình được thiết kế vào năm 1651 bởi Lorenzo Bernini, làm từ đá cẩm thạch theo phong cách Baroque. Đài phun nước mô tả các vị thần của 4 con sông lớn, bao gồm: sông Nile ở châu Phi (bí ẩn), sông Danube ở châu Âu (gần với Rome nhất), sông Hằng ở châu Á (điều hướng) và sông La Plata ở châu Mỹ (giàu có). Tượng đài bốn dòng sông được nhắc đến trong tác phẩm Thiên thần và Ác quỷ. Ảnh: dreamstime.