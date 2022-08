8 dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy

Đầy hơi: Cảm giác chướng bụng có thể do áp lực trực tiếp lên dạ dày hoặc do giảm tiết men tiêu hóa do ung thư tuyến tụy gây ra. Nếu gặp phải tình trạng này thường xuyên, thay vì tự uống thuốc, bạn nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra cẩn thận. Ảnh: Abcnews.