8 đặc quyền của phó tổng thống Mỹ

Được xây dựng vào năm 1893, "Đài quan sát số 1" (Number One Observatory Circle) là nơi ở của các phó tổng thống Mỹ kể từ năm 1977. Theo Nhà Trắng, Walter Mondale là phó tổng thống đầu tiên sống ở đây và kể từ đó Đài quan sát số 1 trở thành dinh thự chính của các đời phó tổng thống: Bush, Quayle, Gore, Cheney, Biden, Pence và gia đình của họ. Gia đình các phó tổng thống có quyền trang trí dinh thự theo ý thích của mình. Charles Denyer, một nhà sử học và là tác giả của Number One Observatory Circle: Home of the Vice President of United States, nói với USA Today vào năm 2017: "Dinh thự thực sự đã thay đổi từ chính quyền này sang chính quyền khác".