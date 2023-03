8 cuốn sách về tiết kiệm tiền, nghỉ hưu từ năm 35 tuổi

I Will Teach You To Be Rich: No Guilt. No Excuses. No BS. Just a 6-Week Program That Works của Ramit Sethi. Có thể nói cuốn sách của Ramit Sethi đã thách thức những lời khuyên tài chính truyền thống. Trong khi nhiều chuyên gia khuyên độc giả nên pha cà phê tại nhà để tiết kiệm tiền, Sethi thì không. Trên thực tế, ông dạy độc giả khám phá “cuộc sống giàu có” của họ bằng cách chi tiêu xa hoa cho những thứ họ quan tâm và cắt giảm những thứ họ thấy không quan trọng.