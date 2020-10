8 chiếc váy đắt nhất thế giới

Chiếc váy đắt đỏ thứ hai trên thế giới có giá trị 17,7 triệu USD . Nó mang tên Abaya và do nhà thiết kế người Anh - Debbie Wingham - sáng tạo. Những bông hoa trên váy được trang trí bằng 3.000 viên đá quý. Trong số đó có 50 viên kim cương đen, 50 viên kim cương trắng, 1.899 viên kim cương đen - trắng và 1.000 viên hồng ngọc. Ngoài ra, tất cả được dát vàng 14k. Viên kim cương đỏ quý hiếm ở viền cổ có giá trị lớn nhất. Để hoàn thành Abaya, thợ may đã khâu 200.000 mũi bằng chỉ vàng trắng 14k. Ảnh: Become Gorgeous.