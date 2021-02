8 chai nước hoa có mùi hương đặc trưng

Maison Margiela Replica By the Fireplace mang mùi hương nam tính, mạnh mẽ. Hương thuốc lá kết hợp cùng da thuộc của chai nước hoa giúp nam giới thêm phần chín chắn, trưởng thành. Bởi vậy, By the Fireplace phù hợp với đàn ông từ 25 tuổi trở nên. Các tín đồ cần chi 135 USD để sở hữu chai nước hoa. Ảnh: Pin.