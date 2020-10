8 cách xây dựng cơ bắp của chuyên gia thể hình

Tiêu thụ nhiều calories: Để phát triển một kg cơ bắp cần khoảng 2.800 calories. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người tập tạ có khối lượng cơ bắp lớn thường ăn rất nhiều. Theo Man Of Many, khi chuẩn bị cho vai diễn trong phim Hercules 2014, Dwayne "The Rock" Johnson đã tiêu thụ lên đến 7 bữa ăn giàu protein mỗi ngày, tương đương khoảng 4.131 calories. Ảnh: EssentiallySports.