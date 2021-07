8 ca khúc phù hợp làm OST vì có nội dung giống hệt phim

Youth of May - The Beginning of Spring (E’LAST U): Lấy bối cảnh lịch sử có thật của cuộc nổi dậy tại Gwangju năm 1980, Youth of May là câu chuyện tình yêu đầy day dứt giữa nữ y tá Kim Myung Hee (Go Min Si) và chàng sinh viên y khoa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun). Có ý kiến giai điệu ngọt ngào nhưng chan chứa nỗi đau lòng của The Beginning of Spring phù hợp với không khí và nội dung phim. Bài hát nói về nỗi sầu trong tình yêu với nỗi đau số phận không thể xóa nhà, gợi liên tưởng đến tình yêu giữa Myung Hee và Hee Tae trong thời bạo loạn.