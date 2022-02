8 bộ phim Hàn Quốc về chủ đề xác sống

The Odd Family: Zombie On Sale: The Odd Family: Zombie On Sale là bộ phim mang tính hài hước, nhẹ nhàng hơn so với các tác phẩm thông thường về chủ đề zombie. The Odd Family: Zombie On Sale kể về cuộc sống đảo lộn của gia đình họ Park sau khi người cha bị cắn bởi thây ma. Đây là dự án phim đầu tay của đạo diễn Lee Min Jae. Bộ phim có sự góp mặt của Jung Jae Young, Kim Nam Gil, Uhm Ji Won, Lee Soo Kyung, Jung Ga Ram, Park In Hwan...