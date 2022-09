8 bệnh có triệu chứng giống cúm nhưng không phải cúm

Sốt, ho, sổ mũi hay đau đầu là các triệu chứng thường gặp khi bị cúm, nhưng một số bệnh khác như viêm phổi, viêm phế quản hay viêm màng não cũng có triệu chứng tương tự.

Bệnh cúm rất dễ lây lan nên mỗi lần chúng ta ho, đau cơ hay cảm thấy sốt thì đều nghĩ đây là dấu hiệu bị cúm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), điều đó có thể hiểu được vì có rất nhiều bệnh khác nhau nhưng lại mang triệu chứng giống cúm như sốt, ho, sổ mũi, đau đầu,...

Cindy Weston, trợ lý giáo sư tại Đại học Điều dưỡng Texas A&M, giải thích: “Bất kỳ sự nhiễm trùng nặng nào kích thích hệ thống miễn dịch của chúng ta đều có thể [tạo ra] một số triệu chứng tương tự”.

Nói cách khác, "hầu hết bệnh cúm chỉ giống như cảm lạnh thông thường", Joseph Khabbaza, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Cleveland Clinic, nói với Health. Ngoài ra, vaccine cúm giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ở những người được tiêm chủng.

Theo CDC, cách duy nhất để biết chắc chắn có bị cúm không là đi xét nghiệm nhưng đôi khi có những dấu hiệu tinh vi giúp bạn phân biệt giữa bệnh cúm và một số bệnh khác. Theo CDC, xét nghiệm cũng có thể giúp phân biệt giữa bệnh cúm và COVID-19.

Dưới đây là một vài trong số nhiều tình trạng có thể gây ra các triệu chứng giống như bệnh cúm nhưng không phải là bệnh cúm.

Cảm lạnh

Cả cảm lạnh và cúm đều là bệnh do virus gây ra. Chúng đều có xu hướng xảy ra vào các mùa giống nhau và có nhiều triệu chứng trùng lặp như đau họng và nghẹt mũi.

Theo CDC, sự khác biệt chính là mức độ nhanh chóng của triệu chứng. Keri Peterson, bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Lenox Hill, TP New York, cho biết: “Cảm lạnh thường tiến triển dần dần theo từng triệu chứng trong [vài] ngày. Với bệnh cúm, các triệu chứng sốt cao, ho, đau cơ và hôn mê nghiêm trọng sẽ xuất hiện sau 24 đến 48 giờ”.

Tiến sĩ Peterson nói thêm mặc dù có rất nhiều triệu chứng trùng lặp, cảm lạnh thường không kèm theo đau ngực hoặc đau nhức cơ thể. Đây là những biểu hiện đặc trưng của bệnh cúm.

Viêm họng liên cầu khuẩn

Cảm cúm và viêm họng do liên cầu khuẩn có nhiều triệu chứng giống nhau, nhưng có 2 triệu chứng bạn có thể gặp ở bệnh cúm nhưng không bao giờ có ở bệnh liên cầu khuẩn chính là ho và nghẹt mũi.

Theo CDC, viêm họng liên cầu khuẩn cũng có thể làm sưng các hạch bạch huyết (có cấu trúc hình hạt đậu và là một phần của hệ thống miễn dịch), sưng amidan (các khối mô mềm ở phía sau cổ họng), các chấm đỏ nhỏ trên vòm miệng hoặc các đốm trắng trên amidan.

Nếu nhân viên chăm sóc sức khỏe nghi ngờ bạn mắc liên cầu khuẩn, họ có thể sẽ ngoáy họng và xét nghiệm vi khuẩn. Theo CDC, nếu kết quả xét nghiệm dương tính, bạn sẽ được sử dụng thuốc kháng sinh để giảm các triệu chứng một cách nhanh chóng.

Viêm phổi

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, viêm phổi có thể xảy ra riêng với bệnh cúm hoặc nó có thể là một biến chứng thứ phát của bệnh. Bạn thậm chí có thể trông như đang bị cúm và sau đó bị nhiễm trùng. Bà Weston nói: “Mọi người đang bị cúm và thậm chí có thể khỏi. Nhưng một tuần sau đó, họ bị viêm phổi”.

Theo CDC, viêm phổi kèm theo hoặc sau khi bị cúm có thể do chính virus cúm gây ra hoặc do đồng nhiễm virus và vi khuẩn cúm. Viêm phổi do vi khuẩn rất nghiêm trọng và có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Với loại viêm phổi này, "cơn ho khá dai dẳng, không dứt và thường kèm theo đau ngực. Sốt có thể ở mức độ nhẹ hoặc cao hơn. Nhiều khi không có cảm giác thèm ăn và có thể bị đau nhức toàn thân”, bà Weston nói. Ngoài ra, ho do viêm phổi cũng có chất nhầy trong đó.

Viêm phổi do virus thường nhẹ hơn loại vi khuẩn. Bạn cũng có thể bị nghẹt mũi, ho và mệt mỏi.

Viêm phổi gây ra cơn ho dai dẳng và thường kèm theo đau ngực. Ảnh: Everydayhealth.

Tăng bạch cầu đơn nhân

Tăng bạch cầu đơn nhân còn được gọi là "bệnh nụ hôn" vì nó có thể lây qua nước bọt (cùng với ho, hắt hơi và dùng chung đồ dùng).

Theo CDC, bệnh thường do virus Epstein-Barr gây ra, có xu hướng tấn công thanh thiếu niên và thanh niên nhiều hơn các nhóm tuổi khác.

Các triệu chứng thường đến từ từ và có thể giống như bệnh cúm như mệt mỏi, sốt cao, đau họng hoặc đau nhức cơ thể. Nhưng các triệu chứng khác có thể giúp phân biệt bệnh tăng bạch cầu đơn nhân với bệnh cúm bao gồm sưng gan hoặc lá lách.

Theo Up To Date, bệnh này cũng kéo dài hơn bệnh cúm thường từ 2 đến 4 tuần nhưng đôi khi lâu hơn hàng tháng.

Viêm màng não

Viêm màng não là tình trạng viêm màng (màng não) bao phủ não và tủy sống.

Cũng giống như viêm phổi, viêm màng não có thể do nhiễm virus hoặc vi khuẩn gây ra, theo CDC. Viêm màng não do virus thường phổ biến hơn và nhẹ hơn, nhưng các triệu chứng của cả hai đều giống nhau và trông rất giống bệnh cúm như nhức đầu, sốt và mệt mỏi.

Viêm màng não cũng đi kèm với chứng cứng cổ và nhạy cảm với ánh sáng. Viêm màng não do virus cũng giống như cảm lạnh và cúm ở chỗ là hầu hết mọi người đều tự khỏi sau 1 tuần hoặc lâu hơn.

Tuy nhiên, theo CDC, viêm màng não do vi khuẩn có thể gây tổn thương não và thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời bằng thuốc kháng sinh, theo CDC.

Viêm phế quản

Viêm phế quản cấp tính không chỉ có các triệu chứng giống như cảm lạnh và cúm, nó thậm chí còn do nhiều loại virus giống nhau gây ra.

Bác sĩ Peterson cho biết: “Viêm phế quản gây ra nhiều đợt ho có đờm, hôn mê và đau họng. Sự khác biệt chính là viêm phế quản không kèm theo sốt cao”.

Tiến sĩ Peterson cho biết thêm, các triệu chứng viêm phế quản cũng có xu hướng tập trung vào ngực và cổ họng thay vì đau nhức toàn thân như bệnh cúm. Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia (Mỹ), cơn ho dai dẳng của một đợt viêm phế quản cấp có thể kéo dài đến 3 tuần, lâu hơn ho do cúm.

Không có xét nghiệm viêm phế quản như cúm, vì vậy các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường chẩn đoán bằng cách hỏi về các triệu chứng và khám cho bạn. Điều trị viêm phế quản bao gồm nghỉ ngơi, tiêu thụ nhiều chất lỏng và dùng thuốc để giảm các triệu chứng.

Các triệu chứng viêm phế quản có xu hướng tập trung vào ngực và cổ họng thay vì đau nhức toàn thân như bệnh cúm. Ảnh: Livemint.

Virus hợp bào hô hấp (RSV)

Virus hợp bào hô hấp có các triệu chứng cũng có thể bị nhầm với bệnh cúm (hoặc cảm lạnh). Afif El-Hasan, người phát ngôn của Hiệp hội Phổi (Mỹ), bác sĩ nhi khoa của Kaiser Permanente, chương trình chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận của Mỹ, cho biết: “RSV có thể gây sổ mũi và ho”.

Tuy nhiên, không giống như bệnh cúm, các triệu chứng RSV thường xuất hiện dần dần. Chúng cũng thường tự biến mất bằng việc uống nhiều nước và nghỉ ngơi.

Theo CDC, các triệu chứng tương tự đến từ việc nhiễm virus được gọi là virus parainfluenza ở người. Tiến sĩ El-Hasan nói: “Chúng giống như bệnh cúm, nhưng không nghiêm trọng như vậy”.

HIV

Theo CDC, khoảng 2 đến 4 tuần sau khi bị nhiễm virus HIV, hầu hết mọi người đều có các triệu chứng giống như cúm. Điều này có thể bao gồm sốt, ớn lạnh, phát ban, đổ mồ hôi ban đêm hoặc đau nhức cơ. Các triệu chứng có thể kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần.

Mặc dù có nhiều lý do khác khiến bạn có thể gặp các triệu chứng giống như cúm, nhưng nếu bạn nghĩ mình có thể bị phơi nhiễm với HIV, điều quan trọng là phải đi xét nghiệm. CDC cũng khuyến cáo rằng tất cả cá nhân trong độ tuổi từ 13 đến 64 nên đi xét nghiệm HIV vào một thời điểm nào đó.