8 bản nhạc phim được yêu thích

In Your Time (Lee Su Hyun): Điên thì có sao (It’s Okay To Not Be Okay) được xem là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2020. Danh tiếng bùng nổ của bộ phim giúp cho các bài nhạc phim cũng nhận nhiều sự chú ý. Trong số các bản nhạc phim, ca khúc In Your Time đặc biệt gây chú ý với khán giả nhờ giai điệu da diết, ca từ đầy ý nghĩa và giọng hát độc đáo của Lee Su Hyun.