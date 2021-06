8 album hay nhất lịch sử Kpop

Seo Taiji and Boys – Seo Taiji and Boys: Đĩa đơn I Know của album giữ kỷ lục 17 tuần đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn giúp Seo Taiji and Boys đoạt giải Golden Disk Awards 1992, mở ra kỷ nguyên mới cho âm nhạc Hàn Quốc. You, In the Fantasy là bản nhạc dance tiếp nối thành công vang dội của I Know. Ngược lại, In the Time Spent With You mang lại sự nhẹ nhàng về việc tận hưởng khoảnh khắc bên người yêu. Bấy giờ, Seo Taiji and Boys đã thổi làn gió mới vào nền âm nhạc Hàn Quốc – đang bị thống trị bởi Trot – khi phối hợp thể loại phương Tây như hip hop hay jack swing. Seo Taiji and Boys được Pitchfork chấm 8,3/10 điểm - điểm số cao nhất lịch sử của album Kpop.