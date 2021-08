7.445 ca Covid-19 trong ngày 2/8, TP.HCM có 4.264 người nhiễm

Ngoài TP.HCM, 37 tỉnh, thành khác cũng có thêm các bệnh nhân Covid-19.

Trong bản tin tối, Bộ Y tế cho hay tính từ 6h đến 18h30 ngày 2/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới. Trong đó, 7 ca nhập cảnh và 4.247 bệnh nhân trong nước.

Các bệnh nhân được ghi nhận tại: TP.HCM (2.267), Bình Dương (453), Long An (445), Khánh Hòa (286), Đồng Nai (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Hà Nội (113), Cần Thơ (102), Đồng Tháp (66), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Đắk Lắk (14), Nghệ An (13), Hậu Giang (11), Bình Phước (8 ), Bình Định (7), Hà Tĩnh (7), Sơn La (6), Gia Lai (6), Thanh Hóa (5), Thừa Thiên - Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Đắk Nông (2), Hưng Yên (1), Kiên Giang (1). Trong đó, 1.368 ca tại cộng đồng.





Như vậy, trong ngày 2/8, Việt Nam ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó, 10 trường hợp nhập cảnh và 7.445 bệnh nhân ghi nhận trong nước.

Số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM cao hơn 239 trường hợp so với ngày 1/8. Các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu có số bệnh nhân giảm so với hôm qua. Đặc biệt, tại Bình Dương, số ca mắc mới giảm hẳn một nửa. Dịch có xu hướng lây lan nhanh và trải đều ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong bản tin tối 2/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo bổ sung 389 ca tử vong tại 4 tỉnh, thành phố. TP.HCM từ ngày 17/7 đến 2/8 có 354 người tử vong. Bình Dương 25 ca (17-24/7). Đồng Nai có 6 ca tử vong từ ngày 29/7 đến 2/8. Bốn ca còn lại ở Long An (31/7-2/8).

Hiện, Việt Nam có 161.761 ca nhiễm, trong đó, 2.272 trường hợp nhập cảnh và 159.489 bệnh nhân trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 157.919. Trong đó, 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Các ca mắc Covid-19 trong ngày 2/8: TP.HCM (4.264), Bình Dương (949), Long An (445), Đồng Nai (380), Khánh Hòa (286), Cần Thơ (221), Hà Nội (159), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Tiền Giang (79), Đồng Tháp (77), Đà Nẵng (76), Vĩnh Long (50), Bình Thuận (46), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Bình Định (21), Nghệ An (21), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Kiên Giang (18), An Giang (17), Đắk Lắk (14), Ninh Bình (13), Đắk Nông (12), Hậu Giang (11), Hà Tĩnh (10), Thanh Hóa (9), Bình Phước (8), Gia Lai (7), Sơn La (6), Thừa Thiên - Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Lâm Đồng (2), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Hưng Yên (1). Trong đó, 2.344 ca tại cộng đồng, cao nhất trong 8 ngày gần đây (tính từ 25/7).

Trong ngày, Bộ Y tế đã vận động, huy động lực lượng chống dịch với gần 10.000 người tại TP.HCM (8.293), Bình Dương (1.134) và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Trong đó, lực lượng của Bộ Y tế với gần 8.000 người. Các tỉnh, thành phố khác khoảng gần 2.000 người.

Bộ Y tế cũng thành lập Tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 toàn quốc do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Tổ trưởng.