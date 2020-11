74 người dương tính ma túy trong quán bar ở Bình Dương

Kiểm tra quán bar Six T Club ở TP Thuận An (Bình Dương), công an phát hiện 74 người dương tính với ma túy.

2h sáng 22/11, Công an TP Thuận An phối hợp Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra bất ngờ quán bar Six T Club tại khu phố 4, phường An Phú. Lực lượng chức năng phát hiện 180 khách đang quay cuồng trong điệu nhạc, nhiều người có biểu hiện phê ma túy. 74 người được xác định dương tính chất ma túy trong quán bar. Ảnh: T.K. Bên cạnh đó, một số tép ma túy, thuốc lắc được công an tìm thấy dưới sàn quán bar. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 74 người trong quán dương tính với chất ma túy. Đại diện quán bar không xuất trình được hợp đồng lao động của 39 nhân viên đang làm việc; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa là rượu ngoại hiệu Chivas 12, 18, Henesy và thuốc lá Ả Rập… Công an TP Thuận An đã lập biên bản, tiếp tục xác minh, xử lý đối với 74 người dương tính với chất ma túy. Bị cáo giết con gái 3 tuổi được mẹ ruột xin giảm án Bà Dự đã làm đơn kháng cáo, xin giảm hình phạt tù chung thân cho con gái và yêu cầu tăng mức phạt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với Tuấn.