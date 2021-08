7.244 người mắc Covid-19 trong ngày 5/8

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tổng số ca mắc mới của nước ta giảm 379 người so với ngày hôm qua (4/8).

Tính từ 6h đến 18h ngày 5/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.301 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 3.298 ca trong nước.

Như vậy, trong ngày 5/8, nước ta ghi nhận 7.244 ca nhiễm mới gồm 5 ca nhập cảnh và 7.239 ca trong nước (giảm 379 ca so với hôm qua).

Thống kê số lượng ca mắc mới tại từng tỉnh, thành phố: TP.HCM (3.886 - tăng 586 ca so với 4/8), Bình Dương (822 - giảm 60% so với hôm qua), Long An (715), Đồng Nai (358), Tây Ninh (235), Tiền Giang (169), Đồng Tháp (114), Bà Rịa - Vũng Tàu (112), Khánh Hòa (96), Đà Nẵng (92), Bình Thuận (75), Hà Nội (69), Vĩnh Long (58), Phú Yên (55), Cần Thơ (52), Bến Tre (36), Bình Định (35), Đắk Lắk (32), Ninh Thuận (32), Gia Lai (24), An Giang (21), Hải Dương (21), Sóc Trăng (20), Kiên Giang (12), Quảng Bình (11), Quảng Ngãi (10), Quảng Nam (9), Trà Vinh (9), Bình Phước (8), Bạc Liêu (7), Đắk Nông (7), Thái Bình (7), Hà Tĩnh (6), Thừa Thiên - Huế (6), Lào Cai (5), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (2), Thanh Hóa (2), Cà Mau (1), Hưng Yên (1), Lâm Đồng (1), Quảng Trị (1), Yên Bái (1). Trong đó, 1.562 ca cộng đồng.





Tính đến chiều ngày 5/8, Việt Nam có 185.057 ca nhiễm trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 182.723 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 181.153 ca, 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hai tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình.

Về tình hình điều trị, chiều nay, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 393 ca tử vong (2328-2720) tại 16 tỉnh, thành phố.

Tỉnh, thành phố Thời gian Số ca tử vong TP.HCM 4-5/8 214 Bình Dương 1-5/8 112 Tiền Giang 5/8 27 Long An 5/8 9 Đồng Tháp 5/8 8 Đồng Nai 5/8 8 Bến Tre 5/8 4 Vĩnh Long 5/8 3 Sóc Trăng 5/8 1 Khánh Hòa 5/8 1 Bình Thuận 5/8 1 Bà Rịa - Vũng Tàu 5/8 1 An Giang 5/8 1 Hà Nội 5/8 1 Đà Nẵng 5/8 1 Cần Thơ 5/8 1



Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn đề nghị các đơn vị nhanh chóng tổ chức tiêm toàn bộ vaccine Pfizer và Moderna đã được cấp phát trước ngày 8/8. Nguyên nhân là vaccine Covid-19 của Pfizer và Moderna được bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C phải sử dụng hết trong vòng tối đa 30 ngày.

Mới đây, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, ngoài Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM với quy mô 1.000 giường, Bộ Y tế đã thiết lập thêm 4 Trung tâm hồi sức tích cực khác, phân công Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chịu trách nhiệm điều hành. Các Trung tâm hồi sức này đang khẩn trương lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đi vào hoạt động.

Hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine Covid-19 Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh Khanh, các loại vaccine có sự khác biệt nhất định nhưng hiệu quả bảo vệ, tránh diễn biến nặng, tử vong là tương đương.