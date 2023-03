7 yếu tố bất ngờ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Bên cạnh huyết áp cao, chế độ ăn uống và yếu tố di truyền, tình trạng hôn nhân hay chất lượng các mối quan hệ cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Bị sa thải hay đột ngột thay đổi thu nhập có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: Pexels.

Theo Insider, di truyền, chế độ ăn uống không lành mạnh và thiếu tập thể dục là những nguy cơ điển hình gây ra bệnh tim, nhưng chúng chỉ là những lý do vô tình gây hại cho trái tim.

Tiến sĩ Jim Liu, bác sĩ tim mạch tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Ohio State, cho biết huyết áp cao và bệnh tiểu đường là 2 yếu tố rủi ro phổ biến nhất nhưng lịch ngủ, nhân khẩu học hay thậm chí số lượng bạn bè cũng được xem là nguy cơ mắc bệnh tim.

"Những nguy cơ phổ biến nhất mà chúng tôi nghĩ đến là huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường và hút thuốc. Tuy nhiên, vẫn còn một số nguy cơ khác mà mọi người thường không nghĩ tới", tiến sĩ Liu nói.

Dưới đây là 7 thói quen và yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mà bạn không ngờ đến.

Hút thuốc lá điện tử

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, sử dụng các sản phẩm chứa nicotine dạng hít bao gồm thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử (vaping) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng ngừa được ở Mỹ. Khoảng 1/3 số ca tử vong do bệnh tim đến từ việc hút thuốc”.

Tiến sĩ Liu cho biết dữ liệu về tác động của vaping ít hơn so với thuốc lá, nhưng nghiên cứu năm 2018 của Đại học California, San Francisco , chỉ ra vaping hàng ngày có thể tăng gấp đôi nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.

Đột ngột thay đổi thu nhập

Việc bạn bị sa thải hoặc giảm thu nhập đột ngột khi còn trẻ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Circulation tiết lộ sự biến động trong thu nhập cá nhân có liên quan đến nguy cơ tử vong và mắc các bệnh tim mạch cao hơn gấp đôi. Phụ nữ và người Mỹ da đen có nhiều khả năng gặp biến động thu nhập.

Bên cạnh đó, sống trong cảnh nghèo khó hoặc phải vật vã để thanh toán các hóa đơn cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Thanh thiếu niên sống trong gia đình có thu nhập thấp cũng đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn so với người cùng trang lứa khá giả.

Làm việc ca đêm hoặc lịch trình không đều đặn

Tiến sĩ Liu cho biết lịch ngủ không đều đặn do làm việc ca đêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu liên tục chỉ ra mối quan hệ giữa việc thiếu ngủ với huyết áp cao và bệnh tim, nhưng các nghiên cứu mới hơn cho thấy chất lượng giấc ngủ của bạn cũng quan trọng như số giờ bạn chợp mắt.

Ví dụ, nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Hypertension cho biết giấc ngủ kém khiến ngủ trưa quá nhiều có thể dẫn đến cao huyết áp và đột quỵ.

Ngoài ra, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ, việc thường xuyên làm ca đêm và ngủ quá nhiều hoặc quá ít vào ban ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

Ngủ không đủ giấc và đều đặn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Ảnh: IStock.

Chủng tộc và sắc tộc

Theo tiến sĩ Liu, chủng tộc hoặc sắc tộc có thể là yếu tố quyết định một người có mắc các bệnh về tim hay không.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết người da đen có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn gấp đôi. Theo Đại học Northwestern, xu hướng này có thể không phải do chủng tộc mà do sự khác biệt về kinh tế xã hội và lối sống.

Người Mỹ gốc Nam Á cũng có nguy cơ mắc bệnh tim và tăng huyết áp cao hơn. Phát hiện này khiến các nhà khoa học cố gắng tìm hiểu lý do. Ngoài ra, người Nam Á chỉ chiếm 1/4 dân số thế giới nhưng có đến 60% tổng số bệnh nhân mắc bệnh tim.

Những người bạn “độc hại”

Nghiên cứu tiết lộ sự cô đơn hoặc ở bên cạnh những người tiêu cực sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu năm 2015 trên người lớn tuổi cho biết tình bạn tiêu cực hoặc cạnh tranh có thể làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp.

Giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh tại Đại học Brigham Young chia sẻ trên The Guardian rằng nghiên cứu của cô cho thấy tình bạn tiêu cực có liên quan đến căng thẳng, chỉ cần nghĩ đến người đó cũng đủ làm tăng nhịp tim và huyết áp.

Theo Insider, người lớn tuổi nhất thế giới cho rằng tuổi thọ cao của bà ấy cao một phần là do tránh xa những người “độc hại".

Độc thân, ly hôn hoặc góa

Các mối quan hệ độc hại có thể ảnh hưởng đến trái tim của bạn, nhưng không có bất kỳ mối quan hệ nào cũng không tốt.

Bài phân tích năm 2018 về 34 cuộc nghiên cứu liên quan các bệnh tim mạch trong khoảng 1963-2015 cho thấy những người độc thân có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp 1,4 lần. Dữ liệu được lấy từ 2 triệu người trong độ tuổi 42-77 trên khắp thế giới.

Hình dạng dái tai

Nếu dái tai có nếp gấp hoặc cong 45 độ, bạn có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch cao hơn. Hình dạng đặc biệt của dái tai cho thấy tình trạng thiếu nguồn cung cấp máu cho một số bộ phận trên cơ thể, đây là dấu hiệu của bệnh động mạch vành (CAD).

Một số bác sĩ khuyên những người nào có nếp gấp ở dái tai nên đi kiểm tra tim, nhưng nghiên cứu về mối liên hệ của nó với CAD vẫn chưa rõ ràng.