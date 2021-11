7 xu hướng việc làm sau đại dịch

1. Nhân viên sàn thương mại điện tử: Do đại dịch chi phối, việc mua sắm trên các sàn thương mại điện tử trở nên phổ biến hơn. Qua đó, làm việc tại các sàn thương mại điện tử trở thành xu hướng mới nổi hàng đầu của năm 2021. Theo LinkedIn, việc tuyển dụng cho vị trí này tăng 73% so với cùng kỳ năm 2020 và người lao động có thể tìm kiếm cơ hội với hơn 400.000 vị trí việc làm. Tại Mỹ, những nơi làm việc lý tưởng bao gồm Chicago, New York, Washington. Mức lương cho công việc này dao động từ 42.000- 56.000 USD mỗi năm. Ảnh: CNBC.