'7 viên ngọc rồng' được yêu thích ở Tây Ban Nha

Thể loại truyện tranh có xuất xứ từ Nhật Bản trở thành hiện tượng được giới trẻ “xứ sở bò tót” yêu thích và săn lùng.

Tại một lễ hội truyện tranh ở Barcelona (Tây Ban Nha), hàng trăm độc giả đã tham gia cuộc thi cosplay thành các nhân vật trong bộ truyện 7 viên ngọc rồng.

Chia sẻ với tờ Heraldo, Álvaro (một bạn trẻ cosplay thành nhân vật Barlock) nói trước khi 20 tuổi, anh đã trải qua một quãng thời gian bị ám ảnh về mặt tâm lý và đây là bộ truyện duy nhất anh đọc. Nó đã đưa anh thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng.

Cùng những người bạn của mình, José và Dani, hai bạn trẻ có mặt tại lễ hội này, cũng cho biết có nhiều manga của Nhật Bản khiến họ thích thú. Nhưng 7 viên ngọc rồng là truyện đã gắn kết họ cùng những “fan cuồng” manga đến với nhau.

Mô hình nhân vật trong 7 viên ngọc rồng tại lễ hội truyện tranh Barcelona. Ảnh: elperiodico.

Trào lưu hóa thân thành các nhân vật

FICOMIC - Federación de Instituciones profesionales del Cómic (Liên đoàn các Tổ chức Truyện tranh chuyên nghiệp) ra đời với mục đích phổ biến và quảng bá truyện tranh, được thành lập bởi Hiệp hội các nhà xuất bản, nhà bán sách và nhà phân phối ở Tây Ban Nha.

Từ năm 1989, FICOMIC đã tổ chức Salón del Manga Barcelona (lễ hội manga ở Barcelona) và nhiều năm liên tiếp, những chương trình, màn hóa thân và nhiều bộ manga nổi tiếng của Nhật Bản đã có mặt tại lễ hội này, thu hút hàng trăm nghìn giới trẻ nơi đây tham gia.

Đặc biệt, năm 2019, triển lãm 7 viên ngọc rồng được đánh giá là “chưa từng có ở Tây Ban Nha, với diện tích khoảng 800 m2 của khu tổ chức lễ hội truyện tranh”.

Tại đây, mô hình một con rồng thần với 7 viên ngọc treo trên trần nhà đứng ở giữa sảnh đầu tiên của không gian tổ chức lễ hội được dựng lên. Đây là điểm thu hút nhiều độc giả.

Triển lãm lớn này không chỉ trưng bày tạo hình của các nhân vật trong bộ truyện kinh điển để người hâm mộ chiêm ngưỡng mà còn tạo ra không gian để bạn đọc có thể hóa thân, đặt mình vào vị trí của Goku để đi tìm 7 viên ngọc rồng và thực hiện một điều ước.

“Đây là điều tôi thích ở Salón del Manga Barcelona. Ngay từ nhỏ, tôi đã thích hóa thân vào Goku và chơi trò đi tìm ngọc rồng”, bạn đọc Gerard - một người hâm mộ của bộ truyện này - chia sẻ.

Thông qua các trò chơi điện tử, chụp ảnh hoặc thi vấn đáp trả lời câu hỏi, giới trẻ Tây Ban Nha có thể đặt chân đến vị trí của con rồng thần và nhận những phần quà hấp dẫn.

Tờ Heraldo nhận định 7 viên ngọc rồng là bộ truyện nổi tiếng nhất, không chỉ đối với những khán giả của Salón del Manga Barcelona, mà còn với công chúng truyện tranh. Nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Ông Oriol Estrada - điều phối viên của Salón del Manga Barcelona lần thứ 25 - nói việc tổ chức sự kiện liên quan đến bộ truyện tranh này đã trở thành một “hiện tượng xã hội tại Tây Ban Nha”.

Trong triển lãm, người hâm mộ có thể tái hiện những cảnh thần thoại trong truyện, như cuộc chiến giữa Goku và Piccolo; đồng thời được chụp ảnh trong các không gian như võ đài đặc trưng của giải đấu võ thuật hay cưỡi rồng Shenron…

Theo thống kê, có khoảng hơn 300 bạn trẻ tại đây đã có màn cosplay thành Goku, Son Gohan, Piccolo, Quy lão, Bulma, Pilaf hoặc các thành viên của đội quân Red Ribbon.

Hãng thông tấn Agencia Catalan News (ACN) cho hay trong một lễ hội truyện tranh ở Tây Ban Nha, ông David Hernando - Giám đốc biên tập Nhà xuất bản Planeta Comics - nói 7 viên ngọc rồng là “giấy phép không bao giờ chết”. Đơn vị ông cũng đã phát hành bộ truyện này ở phiên bản màu để phục vụ độc giả.

Giới trẻ cosplay thành các nhân vật trong truyện tranh khi tham gia lễ hội manga Barcelona. Ảnh: Jordi Cotrina/ Ferran Nadeu/ El periodico.

“Hiện tượng” truyện tranh Nhật Bản ở Tây Ban Nha

Năm 2019, ngay sau khi sự kiện Salón del Manga Barcelona kết thúc, đài truyền hình Tây Ban Nha (RTVE) đã tổng kết và đưa ra 5 cuốn truyện tranh nổi bật nhất.

Theo đó, ngoài Long thần tướng của Việt Nam, 4 cuốn còn lại đều là tác phẩm của Nhật Bản: Devilman (cuốn manga huyền thoại của Go Nagai), Hideshi Hino’s Theater of horror (tuyển truyện tranh kinh dị của Hideshi Hino), Midnight diner (tác phẩm đã được Netflix mua bản quyền để chuyển thể thành phim) và My life on a boat (truyện của tác giả Tadao Tsuge).

Tờ Heraldo cũng đưa ra nghiên cứu trong bài báo của mình với tiêu đề 20 trong số 100 cuốn truyện tranh bán chạy nhất ở Tây Ban Nha là tác phẩm của Nhật Bản.

Sau Salón del Manga Barcelona 2021, Tokyo Revengers cũng đã trở thành một trong những truyện tranh Nhật Bản được mong đợi nhất. Bên cạnh đó, một số cuốn bán chạy là Đại chiến Titan, My broken Mariko…

Ông Gonzalo González - đại diện nhà sách ở Zaragoza - cho biết: “Chúng tôi đang trải qua một sự bùng nổ truyện tranh ngoạn mục và các nhà xuất bản, với sự khan hiếm giấy, đang gặp vấn đề trong việc đáp ứng nhu cầu in ấn manga để phục vụ độc giả. Manga Nhật Bản đã trở thành một hiện tượng ở đây”.

Gonzalo González lý giải sự bùng nổ đó là do Nhật Bản có chiến lược thương mại hấp dẫn (tập đầu tiên của mỗi bộ manga trung bình được bán với giá 1,95 euro) và sự đa dạng về nội dung lẫn tiếp cận. Đặc biệt là sức hút từ những bộ manga được chuyển thể trên màn ảnh khiến giới trẻ ở đây rất yêu thích.

Chìa khóa cho sự trỗi dậy của truyện tranh Nhật Bản ở “xứ sở bò tót” cũng nằm ở Netflix. Chẳng hạn, khi theo dõi bộ 7 pecados capitales (Thất hình đại tội) trên Netflix, các hiệu sách đã nhận được nhiều câu hỏi từ độc giả về thời điểm xuất bản bộ manga này bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Trong đại dịch, chúng tôi bán được số bản manga nhiều gấp 5 lần so với những năm trước. Không có thể loại sách nào phát triển ở mức tương tự cho đến nay. Một điều không thể phủ nhận là lượng độc giả manga đã tăng theo cấp số nhân trong 4-5 năm qua”, Gonzalo nói.

Có thể thấy sự quan tâm trên thế giới đến ngành công nghiệp hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản ngày càng tăng. Bằng chứng cho điều này là sự tăng trưởng không ngừng của doanh thu từ việc bán manga ở nước ngoài.

Tây Ban Nha hiện có 25 nhà xuất bản thực hiện các ấn phẩm manga. Nhà xuất bản Planeta Comics nổi bật với 29 tựa mỗi năm, Ivrea có 22 và ECC Comics có 12. Số lượng xuất bản manga ở Tây Ban Nha đã vượt quá 850 tựa vào năm 2019.