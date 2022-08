7 viên kim cương đắt nhất thế giới

Theo The Richest, Koh-i-Noor là viên kim cương nổi tiếng và có giá trị nhất thế giới. Tên Koh-i-Noor có nghĩa là "ngọn núi ánh sáng" trong tiếng Ba Tư. Ban đầu, Koh-i-Noor có trọng lượng 793 carat, sau đó tạo hình và đánh bóng thành hình dạng hiện tại nặng 105,6 carat. Nguồn gốc của Koh-i-Noor bắt đầu từ Ấn Độ và Nữ hoàng Elizabeth II là chủ nhân hiện tại của viên kim cương. Koh-i-Noor nằm yên bình trên vương miện của Nữ hoàng Anh và được đặt trong tủ kính ở Tháp London. Do tính độc nhất, Koh-i-Noor được cho là vô giá. Ảnh: Only Natural Diamonds.