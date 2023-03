5 tựa sách chữa lành, cân bằng cuộc sống được yêu thích

Qua những cuốn sách chữa lành, độc giả cảm thấy như được chia sẻ, đồng cảm và hiểu được điều gì đang xảy ra trong tâm trí và cơ thể mình.

Bất kỳ ai cũng có thể rơi vào các tình trạng như lo lắng và trầm cảm, hoặc đôi khi phải đối phó với đau buồn mà không có bất kỳ trải nghiệm nào khác để so sánh. Sách không chỉ là phương tiện hiệu quả giúp phát triển kiến thức, mà qua đó nó còn cho phép ta được giao tiếp với nhiều cuộc đời khác nhau, được chia sẻ, đồng cảm và hiểu được điều gì đang xảy ra trong tâm trí và cơ thể mình.

Do đó, những cuốn sách về chữa lành thường nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả. Dưới đây là một số tựa sách chữa lành đang được đón nhận nồng nhiệt trên thị trường, bao gồm những cái tên đã quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả và cả những cuốn sách mới được chia sẻ gần đây.

Lagom: Phong cách cân bằng cuộc sống của Thụy Điển - Jonny Jackson & Elias Larsen

Lagom trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là “lượng vừa đủ”, xuất phát từ câu tục ngữ của người Thụy Điển “Lagom är bäst”, có nghĩa là “vừa phải là tốt nhất”. Thụy Điển, quốc gia hiện được đánh giá thuộc top 4 những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, là một minh chứng cho phong cách sống vùng Scandinavia này.

Những năm gần đây, Lagom trở thành thuật ngữ phổ biến phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Trải qua nhiều biến động về kinh tế, sức khỏe, công việc và cuộc sống... nhiều người tìm đến lối sống Lagom nhằm học được cách sống cân bằng, khiêm tốn nhưng mãn nguyện trong khả năng của mình.

Lagom - Phong cách cân bằng cuộc sống của Thụy Điển là một cuốn sách mỏng và dễ đọc, dễ dàng tạo cảm hứng cho người đọc để bắt đầu lối sống "vừa đủ". Sách gồm 4 phần chính bao gồm: nhà Lagom, chế độ ăn uống cân bằng và sức khỏe tốt, cân bằng giữa công việc - cuộc sống lành mạnh và cân bằng nhu cầu của bản thân với thế giới rộng lớn hơn.

Rồi cũng sẽ qua - Minh Đào

Minh Đào là cái tên mới trong số những tác giả trẻ của Việt Nam. Tuy vậy, anh được các bạn trẻ biết đến nhiều thông qua những bài blog, những status chia sẻ và chữa lành trên trang Facebook cá nhân. Anh cũng là người đồng sáng lập Trạm Đọc.

Rồi cũng sẽ qua của Minh Đào là một cuốn chuyên luận về quản lý cảm xúc cho người trẻ dưới góc độ tâm lý học. Tác phẩm của anh đi sâu vào việc bóc tách vấn đề và đưa ra các nút gỡ cho những vết thương tâm lý của người trẻ.

Tác giả Minh Đào nhận định: “Giống như bao người lớn khác, cách chúng ta thường đối xử với những vết thương lòng là trốn tránh, phủ nhận, đè nén, nín lặng... để vấn đề ngừng phát ra tiếng kêu. Ta yên lặng nhưng không hề yên bình".

Với cái nhìn tinh tế và sâu sắc vào thế giới nội tâm, tác phẩm là lời nhắc nhở những độc giả trẻ hãy nhận ra đối diện với những tiếng nói chỉ trích từ tâm trí, những chuyện chưa lành từ quá khứ, nỗi cô đơn của đứa trẻ bên trong khi không được sống thật là mình…

Chữa lành nỗi đau - Louise L. Hay

Chữa lành nỗi đau là một cuốn sách dành cho ai đang phải chịu đựng những tổn thương trong cuộc sống. Nó bao gồm cả những dấu vết từ quá khứ và hiện tại, những thương tổn tâm hồn và thể chất.

Tác giả Louise L. Hay là diễn giả, giảng viên Siêu hình học, người sáng lập nhà xuất bản Hay House. Bà hiện là tác giả của nhiều tựa sách best- sellers có về năng lực chữa lành như Tin vào chính mình (I Can Do It), Chữa lành nỗi đau (You Can Heal Your Life)...

Louise L. Hay trải qua thời thơ ấu nhiều bi kịch, sau này, bà bị chẩn đoán ung thư và vượt qua căn bệnh nan y. Chữa lành nỗi đau là tác phẩm đúc kết những bài học cuộc đời của tác giả, hướng dẫn chúng ta vượt qua nỗi đau, chữa lành và thay đổi. Cuốn sách còn là lời nhắc nhở yêu thương bản thân, chứa đầy tình yêu, sự cảm thông và hy vọng về những điều tốt đẹp ở phía trước dành cho tất cả.

Ngoài ra, Louise L. Hay cũng đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống như mối quan hệ, công việc, sự thành công, giàu có… Đặc biệt về mặt cơ thể, tác giả dành thời lượng lớn để liệt kê một danh sách phong phú các vấn đề bệnh tật, trong đó có cả ung thư. Với từng chứng bệnh, Louise L. Hay chỉ ra những nguyên nhân về tinh thần và kiểu suy nghĩ mới để chữa lành.

Chữa lành những sang chấn tuổi thơ - Oprah Winfrey

Với cuốn sách Chữa lành những sang chấn tuổi thơ, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey cùng tiến sĩ, bác sĩ Bruce D. Perry giúp bạn đọc hiểu về cách mà những trải nghiệm thủa ấu thơ (cả tốt lẫn xấu) đã định hình con người mình như thế nào.

Tiến sĩ Bruce D. Perry sẽ giải thích trong cuốn sách rằng hiểu được cách bộ não phản ứng trước căng thẳng hay sang chấn đầu đời sẽ giúp ta hiểu rõ cách mà những điều đã qua có thể định hình con người ta, cách ta hành xử và lý do vì sao ta lại làm những việc mà ta đang làm.

Qua lăng kính này, ta có thể hình thành một ý thức mới về giá trị bản thân và sau cùng là điều chỉnh lại phản ứng của mình đối với các hoàn cảnh, tình huống và các mối quan hệ. Nói cách khác, đó là bí quyết để ta định hình lại cuộc đời mình.

Tác phẩm cũng bao gồm những khám phá của Oprah Winfrey và bác sĩ Bruce D. Perry về tác động của mất mát đau thương, ngược đãi, lạm dụng, phân biệt chủng tộc, kỳ thị nữ giới, bạo lực gia đình... để từ đó hiểu thêm về sức khỏe, quá trình chữa lành cũng như khả năng phục hồi và trưởng thành sau sang chấn.

Từ nước mắt đến nụ cười - Marianne Williamson

Những tổn thương, mất mát, nỗi thống khổ, hay sự trầm cảm là những điều mà không ai trong chúng ta muốn đón nhận, nhưng lại không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Tuy nhiên, Marianne Williamson trong tác phẩm Từ nước mắt đến nụ cười đã mở ra một cánh cửa mà ít ai để ý tới: “trầm cảm có thể là một sự khởi đầu thiêng liêng dẫn vào hành trình giác ngộ”.

Cuốn sách được xem là sự suy tư về nỗi đau của con người, căn nguyên của chứng trầm cảm, và đặc biệt là sự siêu việt mà nó mang lại cho chính chúng ta. Cuốn sách đào sâu vào gốc rễ của chứng trầm cảm, từ đó giúp bạn nắm bắt được những giải pháp để vượt qua chúng và tiếp tục tiến về phía trước.

Marianne Williamson tin rằng việc phủ nhận những tổn thương khiến chúng ta càng kéo dài nỗi đau do chúng gây nên. Trong khi đó, cho phép được buồn, thoát khỏi quá khứ, tha thứ cho chính mình... lại là những “phương thuốc tự nhiên” giúp đối diện và vực dậy khỏi những tổn thương.

Đặc biệt, với cương vị là một nữ chính trị gia và nhà lãnh đạo tâm linh, thông qua tác phẩm của mình, Marianne Williamson còn đem đến cho độc giả kiến thức về hành trình giác ngộ. Với lối hành văn súc tích, dễ hiểu cùng những câu chuyện đời thường xen kẽ, Từ nước mắt đến nụ cười đã chạm đến trái tim của nhiều bạn đọc, đặc biệt là những ai đang phải đương đầu với những mất mát, tổn thương, và sự trầm cảm.