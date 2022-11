7 triệu chứng có thể nhận biết ung thư não

Co giật, suy nhược đột ngột, rối loạn ngôn ngữ là một số dấu hiệu khởi phát cảnh báo ung thư não.

Các triệu chứng của u não thường mơ hồ nên việc chấn đoán sớm rất khó. Ảnh: Healthgrades.

Mặc dù khối u não tương đối hiếm gặp nhưng khoảng 12.000 người được chẩn đoán mắc bệnh này ở Anh mỗi năm, bao gồm những người nổi tiếng như giọng ca Russell Watson, nhạc sĩ kiêm diễn viên Martin Kemp, ca sĩ Tom Parker của The Wanted.

Khó nhận biết triệu chứng

Ngày 13/11, người dẫn chương trình truyền hình Jonnie Irwin của A Place in the Sun trên Channel 4 và Escape to the Country trên BBC tiết lộ việc mình mắc ung thư não. Irwin, 48 tuổi, cho biết anh bị ung thư giai đoạn cuối di căn từ phổi lên não và anh không biết mình còn sống được bao lâu nữa.

Jonnie Irwin cho hay lần đầu tiên anh nhận ra có điều gì đó không ổn là vào năm 2020 khi tầm nhìn bị mờ lúc đang lái xe ở thời điểm quay chương trình A Place in the Sun.

Jonnie Irwin tiết lộ bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối di căn lên não. Ảnh: FFTV.

Trong vòng một tuần sau khi bay về nhà sau đó, Irwin cho biết anh được thông báo rằng anh chỉ còn "sống được 6 tháng". Ban đầu, anh ấy giữ bí mật về căn bệnh. Nhưng cuối cùng, anh quyết định công khai nhắm “truyền cảm hứng cho những người đang sống với cảnh tận dụng tối đa những ngày còn lại để sống”.

Cố cựu bộ trưởng, Nam tước Tessa Jowell là một nhân vật khác của công chúng bị u não. Bà qua đời vào năm 2018, hưởng thọ 70 tuổi, một năm sau khi được chẩn đoán.

Trước khi qua đời, Nam tước Jowell đã nói rõ bà muốn giúp thay đổi cách nghiên cứu, điều trị u não để đảm bảo tất cả bệnh nhân đều được chăm sóc tốt nhất có thể.

Bốn năm trôi qua, giấc mơ của bà đang trở thành hiện thực khi Tessa Jowell Brain Cancer Mission (TJBCM) - tổ chức được thành lập mang tên bà - đã trao tặng danh hiệu “Trung tâm xuất sắc Tessa Jowell” cho 9 trung tâm thần kinh trên khắp đất nước, ghi nhận những cá nhân xuất sắc trong việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư não.

Con gái của Jowell, Jess Mills, người đồng sáng lập TJBCM, cho biết mục tiêu của mẹ cô là giải quyết sự bất bình đẳng có hệ thống, tạo ra sự bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc bệnh ung thư.

“Thật đáng kinh ngạc, Vương quốc Anh vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ sống sót sau ung thư thấp nhất ở châu Âu. Nhưng theo thời gian, Trung tâm Tessa Jowell sẽ đưa Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân u não. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước, nhưng đây là một bước tiến lớn đầu tiên”, cô nói.

Tiến sĩ Catherine McBain, bác sĩ chuyên khoa ung thư lâm sàng tư vấn tại The Christie ở Manchester, một trong những bệnh viện được vinh danh là Trung tâm Xuất sắc Tessa Jowell, nhấn mạnh: “Mặc dù chẩn đoán khối u não có thể rất tàn khốc, nhưng bệnh nhân nên tin tưởng trên khắp đất nước, nhân viên NHS đang làm việc chăm chỉ để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể hôm nay, đồng thời nghiên cứu các phương pháp điều trị cho tương lai”.

Sarah Lindsell, CEO của tổ chức từ thiện The Brain Tumour Charity, cho rằng giải thưởng Tessa Jowell là “bước tiến quan trọng để nâng tiêu chuẩn điều trị cho bệnh nhân u não”.

“Việc phát hiện bệnh sớm vẫn rất quan trọng và là thử thách trong điều trị u não. Đôi khi, các triệu chứng có thể mơ hồ và nhiều trong số những triệu chứng phổ biến nhất, như đau đầu dai dẳng hay các vấn đề trong phối hợp, có thể có nhiều nguyên nhân, nghiêm trọng hoặc không. Chúng tôi khuyến khích bất cứ ai gặp triệu chứng bất thường - đặc biệt khi họ trải qua nhiều triệu chứng hay vấn đề tồn tại dai dẳng, không rõ nguyên nhân - nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám”, bà Lindsells nói thêm.

Tiến sĩ McBain giải thích các triệu chứng của u não thường thay đổi và trở nên tồi tệ hơn sau vài tuần, vài tháng, đồng thời xuất hiện thêm triệu chứng khác.

“Ngoài co giật có thể xảy ra một mình, các triệu chứng khác thường đi cùng nhau, trở nặng và dễ phát hiện trong 2-3 tháng. Khi đó, bạn cần gặp bác sĩ”, tiến sĩ McBain nói.

Đau đầu là một trong những triệu chứng của ung thư não nhưng chúng thường đi kèm triệu chứng khác. Ảnh: News Medical.

Những triệu chứng tiềm ẩn của ung thư não

Hãy nhớ rằng, không điều nào trong số này tự động đồng nghĩa với việc bạn bị u não, nhưng nếu bạn lo lắng, hãy đến gặp bác sĩ gia đình.

1. Động kinh

Nếu bạn lên cơn co giật hoặc lên cơn đột ngột, bạn nên bệnh viện để chụp não khẩn cấp.

2. Yếu mặt/tay/chân ở một bên cơ thể

Tình trạng yếu như vậy có thể xảy ra đột ngột, giống như đột quỵ, hoặc có thể trở nên rõ ràng hơn dần dần trong vài tuần, chẳng hạn lê chân hoặc vấp ngã trên lề đường vì dường như bạn không thể nhấc chân lên đúng cách.

3. Rối loạn ngôn ngữ rõ rệt

Nó thể hiện ở việc nói lắp, không thể tìm thấy từ hoặc nói sai từ. Việc cố gắng tìm một từ đôi khi là điều bình thường nhưng sẽ trở nên đáng lo ngại đối với khối u não nếu nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng và có liên quan đến các triệu chứng khác.

4. Thay đổi tính cách

Những người bị u não có thể dần dần trở nên thu mình lại hoặc bối rối hơn trong khoảng thời gian vài tháng, hoặc gặp khó khăn với những công việc mà trước đây họ có thể làm được, chẳng hạn chơi nhạc cụ hoặc giao dịch ngân hàng trực tuyến.

5. Tầm nhìn thay đổi

Đôi khi, các khối u trong não làm giảm khả năng nhìn các vật thể ở một bên của chúng ta. Điều này có thể khiến mọi người va vào khung cửa, không thể nhìn thấy người ngồi bên trái hoặc bên phải hoặc kẹp gương chiếu hậu của ô tô đang đỗ nếu đang lái xe. Nếu bạn lo lắng về những thay đổi về thị lực, hãy bắt đầu bằng cách gặp bác sĩ nhãn khoa, người có thể thực hiện kiểm tra mắt toàn diện và chuyển bạn đến bệnh viện nếu cần.

6. Khó đọc hoặc giải thích từ ngữ

Bạn có thể nhận thấy rằng trong vài tuần, bạn ngày càng gặp khó khăn trong việc viết email hoặc gửi tin nhắn, hoặc tìm hiểu xem phụ đề hoặc từ ngữ trong sách nói gì - bạn có thể nhìn rõ các từ, nhưng bộ não từ chối giải thích chúng hoặc hiểu ý nghĩa của chúng.

7. Nhức đầu

Nhức đầu là triệu chứng mà hầu hết mọi người liên tưởng đến u não, nhưng thực tế chúng hiếm khi là triệu chứng duy nhất của u não.

Khi đề cập đến các khối u não, các bác sĩ nói về việc đau đầu cộng với các triệu chứng khác. Những cơn đau đầu đáng lo ngại khi trở nên “rõ ràng, chắc chắn và ngày càng tồi tệ hơn” trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng và liên quan đến một số triệu chứng khác.