7 thực phẩm tốt nhất giúp làn da sáng mịn

Việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin và vitamin C, giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại do các gốc tự do và viêm nhiễm gây ra. Vitamin C cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì sức khỏe và độ đàn hồi của làn da. Lượng lớn các hợp chất thực vật trong quả việt quất cũng góp phần hạn chế quá trình lão hóa sớm. Ảnh: Julia Topp/Unsplash.