7 thực phẩm lên men giúp cải thiện sức khỏe

Không chỉ hỗ trợ sức khỏe đường ruột, các thức ăn lên men như sữa chua, kefir, miso, kimchi còn có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, dạ dày.

Bổ sung một số món ăn lên men vào chế độ ăn giúp tăng cường sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Mọi người đang quan tâm rất nhiều đến thực phẩm lên men vì nhiều nghiên cứu chứng minh loại thức ăn này cải thiện sức khỏe đường ruột, sức khỏe tâm thần và nhiều khía cạnh khác.

Eat This Not That cho biết trong quá trình lên men, vi khuẩn hoặc men phân hủy đường tự nhiên trong thực phẩm. Sau đó, thức ăn sẽ chứa men vi sinh có lợi cho sức khỏe.

Gần đây nhất, một nghiên cứu được thực hiện tại trường Y Stanford cho thấy áp dụng chế độ ăn giàu thực phẩm lên men chỉ trong 10 ngày đã khiến hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng hơn, nghĩa là đường ruột có sự cân bằng tốt hơn của vi khuẩn lành mạnh.

Do đó, những người thường xuyên ăn thực phẩm lên men có phản ứng miễn dịch tốt hơn. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác trên Thư viện Y học Quốc gia (Mỹ) cho thấy loại thực phẩm này có thể mang lại lợi ích chống viêm, hạ huyết áp.

Sữa chua cũng cải thiện sức khỏe xương vì nó chứa magiê và canxi. Ảnh: iStock.

Sữa chua

Sữa chua được tạo ra bằng cách kết hợp sữa bò với các vi khuẩn sống. Dù một số loại sữa chua có vi khuẩn sống, nó vẫn là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm canxi và magie, để hỗ trợ sức khỏe của xương.

Trên thực tế, nghiên cứu chứng minh ăn nhiều sữa chua hơn giúp tăng mật độ khoáng xương và chức năng thể chất ở người lớn tuổi. Một số chủng lợi khuẩn có trong sữa chua giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, các phản ứng miễn dịch và chống viêm. Một số dữ liệu cho thấy ăn những loại men vi sinh này có thể giảm khí ở những người mắc hội chứng ruột kích thích.

Kefir vừa cải thiện sức khỏe đường ruột, vừa hỗ trợ sức khỏe xương. Ảnh: Shutterstock.

Kefir

Kefir là một loại đồ uống lên men từ sữa và có vị hơi chua, dễ uống. Sử dụng đồ uống từ sữa lên men, như kefir, có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm, đau bụng và táo bón.

Kefir rất độc đáo vì nó là nguồn cung cấp vitamin K2 tự nhiên, một chất dinh dưỡng có liên quan đến việc giảm nguy cơ gãy xương.

Hơn nữa, uống kefir có khả năng giảm nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. H. pylori là một loại vi khuẩn có thể lây nhiễm vào dạ dày tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Món ăn truyền thống của Hàn Quốc đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Kimchi

Kimchi là món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Nó thường được làm từ các loại rau củ muối lên men như bắp cải.

Nghiên cứu cho thấy ăn lượng kimchi vừa phải hỗ trợ giảm cân ở những người Hàn Quốc trung niên và lớn tuổi.

Các dữ liệu khác cho thấy kimchi cũng giúp giảm nguy cơ bị bệnh chàm và tăng khả năng chống ung thư đối với các tế bào ung thư tuyến tụy.

Kombucha được coi là một trong những thức uống lành mạnh nhất. Ảnh: Shutterstock.

Kombucha

Kombucha hiện đứng đầu danh sách các loại đồ uống phổ biến. Thức uống này là trà lên men chứa chất chống oxy hóa và men vi sinh sống (nếu mọi người không tiệt trùng kombucha trước khi uống).

Một số bằng chứng cho thấy kombucha có thể chống viêm, hỗ trợ quá trình giải độc gan và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và cân bằng. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn cần tiến hành nhiều nghiên cứu trên người để đưa ra kết luận chính xác hơn.

Miso không chỉ khiến món ăn ngon miệng mà còn giúp ngăn ngừa bệnh dạ dày. Ảnh: Shutterstock.

Miso

Miso là tương đậu nành lên men và là thành phần bắt buộc trong món súp miso yêu thích của nhiều người. Nó mang lại vị đậm đà cho món ăn và giúp tăng cường men vi sinh sống.

Theo nghiên cứu, những người ăn súp miso hàng ngày ít có nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày như viêm dạ dày, loét dạ dày và tá tràng so với những người không thường xuyên hoặc không bao giờ ăn súp miso.

Miso cũng có các hợp chất quan trọng, bao gồm sterol thực vật, axit linoleic và vitamin E, để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Dưa cải lên men là món ăn yêu thích của người Đức. Ảnh: Shutterstock.

Sauerkraut

Sauerkraut là bắp cải lên men của người Đức. Nó thường được ăn kèm với xúc xích và là thành phần không thể thiếu của món bánh mì Ruben nổi tiếng.

Ăn dưa cải thường xuyên góp phần bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh vì món ăn cung cấp cho đường ruột một lượng vi khuẩn có lợi.

Tempeh cung cấp protein cho cơ thể và giúp giảm nguy cơ bị tiểu đường loại 2. Ảnh: Shutterstock.

Tempeh

Tempeh là nguồn cung cấp protein từ thực vật vì nó được làm từ đậu nành lên men nấu chín.Ngoài những lợi ích tăng cường sức khỏe đường ruột mà thực phẩm lên men mang lại, tempeh còn có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.