7 thực phẩm cấm kỵ cho bữa sáng

Đồ uống có ga: Theo NDTV, đồ uống có gas gây hại cho sức khỏe bất kể thời điểm nào chúng ta uống. Tuy nhiên, vào buổi sáng, món đồ uống này đặc biệt gây hại cho dạ dày. Khi bạn đói bụng, axit trong ga sẽ kết hợp với axit của dạ dày, gây buồn nôn, đầy hơi, thậm chí co thắt, đau bao tử. Ảnh: Eat this, not that.