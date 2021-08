7 thực phẩm ăn không lo tăng cân mùa dịch

Đậu hũ non là lựa chọn phổ biến của những người ăn chay trường. Tuy nhiên, trong những bữa ăn bình thường, bạn cũng có thể sử dụng đậu hũ như nguồn protein từ thực vật tốt cho cơ thể. Đậu hũ non chủ yếu làm từ sữa đậu nành, mang hương vị thơm ngậy, thanh mát khi chế biến món ăn. Đậu non là loại có lượng calo thấp nhất, không khiến cơ thể bạn tích trữ quá nhiều năng lượng khi ở nhà trong thời gian dài. Ảnh: Good to Know.