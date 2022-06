7 thói quen cuối tuần của những người thành công

Dành thời gian cho sở thích riêng: Theo Reader's Digest, trong cuốn What the Most Successful People Do Before Breakfast, tác giả Laura Vanderkam cho biết những ngày cuối tuần là thời gian cần khác với trong tuần. Bạn cần thực hiện những hoạt động, sở thích khác nhau không thể làm trong tuần. Vanderkam lấy dẫn chứng đầu bếp nổi tiếng Marcus Samuelsson chơi bóng đá, phóng viên truyền hình Bill McGowan đốn củi và kiến trúc sư Rafael Vinoly chơi piano. Thực hiện nhiều hoạt động khác cho phép tâm trí và cơ thể phục hồi sau những căng thẳng gặp phải trong tuần. Ảnh: Rd.