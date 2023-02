7 thói quen cần bỏ khi dùng iPhone

Cho phép ứng dụng theo dõi. Ngày nay, việc bảo vệ quyền riêng tư trở thành vấn đề quan trọng. Trong iOS 14.5, Apple thêm một tính năng App Tracking Transparency. Khi khởi chạy ứng dụng mới cài đặt, bạn sẽ thấy lời nhắc hệ thống hỏi bạn có muốn ứng dụng theo dõi dữ liệu của bạn trên các ứng dụng và trang web khác nhau hay không. Bạn nên Ask App Not to Track nhằm tránh việc các nhà phát triển ứng dụng chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ 3 và cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa. Ảnh: Makeuseof.