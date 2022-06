7 thói quen buổi sáng giúp bạn giảm cân

Tập thể dục đều đặn: Theo nghiên cứu trên tạp chí Medicine and Science in Sports and Exercise, phụ nữ tập thể dục vào buổi sáng có xu hướng giảm cân nhiều hơn và ít bị phân tâm bởi thức ăn. Đồng thời, họ cũng chỉ tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh. Tập thể dục buổi sáng thường xuyên có thể thúc đẩy quá trình giảm cân, giúp các chức năng của cơ thể hoạt động tốt, mang lại sự nhanh nhẹn và năng lượng cho cơ thể. Ảnh: New18.