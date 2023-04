7 thiên đường ẩm thực nổi tiếng thế giới

New York là một trong những điểm đến có nền ẩm thực tốt nhất ở Mỹ. Đây là nơi giao thoa của các nền văn hóa khác nhau. Du khách có thể thử bánh pizza kiểu New York, ăn món dim sum đích thực ở khu phố người Hoa, ăn bánh mì tròn cho bữa sáng và các món nhập khẩu nước ngoài khác đã ăn sâu vào ẩm thực của New York. Đối với những người hảo ngọt, du khách có thể thử bánh pudding chuối của Magnolia Bakery và món bánh sừng bò nổi tiếng của Dominique Ansel Bakery. Ảnh: Peter Bond/Unplash.