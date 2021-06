7 thành viên nhóm '89 dân tổ' bị phạt 29 triệu đồng

7 người lái xe tốc độ cao, bốc đầu rồi đăng tải lên mạng xã hội và bị Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) xử phạt 29 triệu đồng.

Ngày 8/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa xử phạt 7 trường hợp với tổng số tiền 29 triệu đồng về hành vi chạy xe tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách…

Theo công an, gần đây trên quốc lộ 39 và một số tuyến đường liên huyện, xã thuộc huyện Kim Động (Hưng Yên), có tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành các nhóm, lái xe máy với tốc độ cao, lạng lách, gây mất an toàn cho người dân.

Những người vi phạm tại trụ sở công an. Ảnh: Phương Huyền.

Quá trình điều tra, Công an huyện Kim Động phát hiện một nhóm thường tụ tập và thực hiện hành vi trên. Ngoài ra, những người này còn ghi lại hình ảnh và chia sẻ lên các mạng xã hội như Facebook, TikTok, trong đó có nhóm “89 dân tổ” với gần 8.000 thành viên ở nhiều địa phương tham gia.

Cảnh sát sau đó đã ghi lại hình ảnh vi phạm, thu thập chứng cứ; đồng thời tổ chức bắt giữ các trường hợp trên và tạm giữ phương tiện vi phạm.

Theo đại úy Hoàng Văn Phúc, Đội phó Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Kim Động, các trường hợp bị xử phạt trong độ tuổi từ 15 đến 20.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm, cần ghi lại hình ảnh cùng những thông tin về đặc điểm nghi can, biển số xe, loại xe vi phạm; chủ động cung cấp cho công an để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.