7 thành phố cổ nhất nước Mỹ

Thành phố New York, New York: Đây là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới, và cũng thuộc hàng lâu đời nhất nước Mỹ, được thành lập năm 1625 bởi một cộng đồng người Hà Lan và từng có tên New Amsterdam. Đến năm 1664, khi người Anh chiếm quyền kiểm soát, thành phố được đổi tên thành New York. Thời xưa, đây là thị trấn nhỏ, bẩn và nhiều bệnh tật. Đến giờ, New York nổi tiếng với nhà cao tầng, cùng nhiều điểm đến như Công viên Trung Tâm (Central Park), đảo Ellis, tòa nhà Empire State, bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Ảnh: CN Traveler.