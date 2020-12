7 thành phố có mùa đông lạnh âm độ

Norilsk, Nga: Norilsk là thành phố nằm xa nhất về phía bắc của thế giới với hơn 100.000 dân. Nơi đây cũng là một trong 3 thành phố lớn nằm trong vùng băng vĩnh cửu. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Norilsk là âm 10 độ C, lạnh nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào. Bên cạnh đó, nơi đây cũng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất âm 53 C. Do ảnh hưởng của ngành khai thác mỏ, thành phố này còn là một trong những nơi ô nhiễm nhất trên Trái Đất. Nhiệt độ trung bình tháng 1: âm 30 độ C.