7 thành phố an toàn nhất thế giới

1. Reykjavik, Iceland: Thủ đô của Iceland là thành phố an toàn nhất thế giới cho du khách. Thành phố này cũng nổi tiếng vì vẻ đẹp tự nhiên với thác nước, cực quang, sông băng... Tuy an toàn về mặt an ninh, Reykjavik lại tiềm ẩn những mối nguy vào mùa đông khi các con đường phủ trơn trượt vì băng tuyết. Ảnh: Rough Guides.