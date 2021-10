7 tài tử phá vỡ định kiến người mẫu không thể diễn xuất

Wi Ha Joon, Lee Jong Suk, Nam Joo Hyuk... gia nhập giới giải trí dưới tư cách người mẫu trước khi chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Hiện họ đều là diễn viên nổi tiếng.

Wi Ha Joon

Giống bạn diễn Jung Ho Yeon trong bộ phim Squid Game, Wi Ha Joon tham gia giới giải trí dưới vai trò người mẫu. Về sau, anh chuyển hướng tập trung sang diễn xuất. Trước vai diễn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ở Squid Game, Wi Ha Joon chủ yếu đảm nhận vai diễn nhỏ, không có nhiều thời lượng lên sóng. Một số tác phẩm tiêu biểu khác của anh gồm Gonjiam: Haunted Asylum, Romance Is A Bonus Book, 18 Again... Sắp tới, Wi Ha Joon dự kiến xuất hiện trong bộ phim Bad and Crazy công chiếu vào tháng 12 cùng Lee Dong Wook. Nam diễn viên đồng thời cân nhắc nhận vai chính trong bộ phim truyền hình được chỉ đạo bởi đạo diễn của Vincenzo.

Ahn Bo Hyun

2021 được đánh giá là năm bận rộn dành cho nam diễn viên Ahn Bo Hyun khi anh liên tiếp đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình Yumi’s Cells và My Name. Nhờ ngoại hình nổi bật và vóc dáng cao ráo, nam diễn viên bước chân vào làng giải trí dưới vai trò người mẫu trực thuộc FN Entertainment. Trước khi ra mắt, anh từng tham gia thi đấu quyền anh, thậm chí giành huy chương vàng. Năm 2020, Ahn Bo Hyun xuất hiện trong Itaewon Class với vai diễn Jang Geun Won. Phần thể hiện của nam diễn viên trong bộ phim giúp anh được giới phê bình công nhận. Kể từ đó, Bo Hyun có cơ hội đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau trong phim truyền hình, chứng minh khả năng diễn xuất linh hoạt.

Hwang In Yeop

Khi còn trẻ, nam diễn viên Hwang In Yeop có mong ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Anh từng theo học khoa Thiết kế thời trang tại Philippines. Có thể nói, đam mê dành cho thời trang giúp khơi dậy niềm yêu thích với công việc người mẫu của In Yeop. Anh lập tức tham gia các buổi tuyển chọn người mẫu sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Năm 2019, Hwang In Yeop lấn sân sang mảng diễn xuất thông qua bộ phim The Tale of Nokdu. Sau đó, nhờ vai diễn Han Seo Jun với hình tượng "trong nóng ngoài lạnh" của True Beauty, Hwang In Yeop trở thành một trong số nam diễn viên trẻ được đánh giá "có nhiều triển vọng" nhất tại Hàn Quốc. Nam diễn viên đang chuẩn bị cho các dự án mới Why Oh Soo Jae? và The Sound Of Magic.

Nam Joo Hyuk

Năm 2013, nhờ giành chiến thắng cuộc thi Top Model, Nam Joo Hyuk có cơ hội ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu YGKplus. Nam diễn viên lần đầu ra mắt công chúng thông qua vai trò người mẫu cho bộ sưu tập S/S 2014 SONGZIO Homme. Sau khi xuất hiện trong MV 200% và Give Love của AKMU, Nam Joo Hyuk bắt đầu thử thách bản thân với lĩnh vực diễn xuất. Là một trong những diễn viên nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo, Start-Up, School 2015, Moon Lovers... Các dự án sắp tới của Nam Joo Hyuk bao gồm bộ phim Twenty-Five Twenty-One dự kiến lên sóng vào nửa đầu năm 2022.

Jang Ki Yong

Jang Ki Yong gặt hái nhiều thành tựu dưới vai trò người mẫu. Năm 2014, anh đoạt giải Người mẫu thời trang tại lễ trao giải Asia Model Awards. Đặc biệt, Jang Ki Yong trở thành cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp thời trang khi anh quyết định đeo niềng răng - hành động được đánh giá "gần như không xảy ra" tại giới người mẫu. Sau khi xuất hiện trong It’s Okay, That’s Love, Jang Ki Yong trở nên nghiêm túc hơn với công việc diễn xuất. Nam diễn viên cho biết anh muốn phá bỏ định kiến cho ​​rằng "người mẫu không thể diễn". Anh thành công chứng minh năng lực của mình thông qua loạt tác phẩm My Mister, Search: WWW, My Roommate is a Gumiho... Hiện Jang Ki Yong hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Lee Kwang Soo

Lee Kwang Soo thường được công chúng biết đến với vai trò thành viên cố định của chương trình thực tế Running Man. Năm 2007, Lee Kwang Soo bắt đầu sự nghiệp tại giới giải trí dưới tư cách người mẫu. Không lâu sau đó, nam diễn viên lần đầu xuất hiện trên màn ảnh thông qua bộ phim sitcom Here He Comes. Một số tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến It’s Okay, That’s Love, Confession, The Sound of Your Heart, Live... Mới đây, Kwang Soo đảm nhận vai chính trong Sinkhole, bộ phim có doanh thu cán mốc 1 triệu vé nhanh nhất tại Hàn Quốc năm nay. Sắp tới, Lee Kwang Soo góp mặt trong dự án The Pirates 2.

Lee Jong Suk

Lee Jong Suk là một trong số diễn viên xuất thân từ người mẫu nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Năm 2005, sau khi ra mắt, anh trở thành người mẫu nam trẻ nhất từng tham dự Tuần lễ thời trang Seoul. Tới năm 2010, Lee Jong Suk thử sức với lĩnh vực diễn xuất thông qua bộ phim Prosecutor Princess. Anh thành công thu hút sự chú ý của khán giả nhờ vai diễn Han Tae Sun trong Secret Garden. Nam diễn viên thể hiện kỹ năng diễn xuất đa dạng thông qua loạt phim truyền hình nổi tiếng, điển hình có thể kể đến School 2013, Pinocchio, Đôi tai ngoại cảm và Khi nàng say giấc. Sau khi xuất ngũ, Lee Jong Suk cân nhắc tham gia nhiều dự án phim mới như Decibel, The Witch 2 và Big Mouth.