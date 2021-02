7 tác phẩm sẽ khuấy đảo phòng vé Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán 2021

Theo QQ, nhìn từ dữ liệu năm 2018, 2019, chỉ trong kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn 10 ngày, số tiền thu được của phòng vé chiếm 10% tổng doanh thu cả năm. Năm 2020, tổng doanh thu của điện ảnh Trung Quốc chỉ bằng 2/3 so với cùng kỳ năm 2019 do dịch bệnh. Do đó, các tác phẩm chiếu dịp Tết 2021 cần ổn định để Trung Quốc tiếp tục giữ ngôi vị là thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.